جائزة مصر للتميز الحكومي تعلن احصائيات الدورة التقييمية الثالثة 2022

وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية: 2065 طلب ترشح تم تقييمه و161 مقيم من مصر والإمارات والسعودية والأردن



أعلنت جائزة مصر للتميز الحكومي عن احصائيات وأرقام الدورة التقييمية الثالثة للجائزة 2022، والتي تم الانتهاء منها في أغسطس الماضي، استعدادًا لإعلان النتائج النهائية قريبًا.

وقالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن الهدف من إطلاق جائزة مصر للتميز الحكومي هو تحفيز روح التنافس والتميز على مستوى الموظفين من جهة، وعلى مستوى المؤسسات الحكومية من جهة أخرى، والعمل على تحفيز الموظفين للارتقاء بمستويات الأداء بما يساهم في تحقيق أهداف رؤية مصر 2030.



وأشادت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالمشاركة الواعية والمتميزة من المؤسسات والوحدات الحكومية والمحافظات والجامعات، وبالجهود المبذولة في أعمال الدورة الثالثة للجائزة هذا العام.

من جانبه أكد المهندس خالد مصطفى، الوكيل الدائم لوزارة التخطيط والمشرف العام على جائزة مصر للتميز الحكومي، أن الجائزة تهدف إلى تشجيع المنافسة بين المؤسسات الحكومية على جميع المستويات القومي والمحلي والإقليمي، وتحقيق معدلات أفضل لرضاء المواطنين، ونشر ثقافة الجودة والتميز وتعزيز روح الابتكار، وإلقاء الضوء على النماذج الناجحة للمؤسسات الحكومية.



وأشار مصطفى إلى أن إجمالي أعداد طلبات الترشح التي تم تقييمها خلال الدورة الثالثة لجائزة مصر للتميز الحكومي وصلت إلى 2065 طلب، وأن إجمالي المقيمين المشاركين وصل إلى 161 مقيم من 4 دول هي مصر والإمارات والسعودية والأردن.



وأوضحت سهى سعيد، المدير التنفيذي لجائزة مصر للتميز الحكومي أن الجائزة في دورتها الثالثة تتضمن 20 فئة ضمن جوائز التميز المؤسسي والفردي، حيث تشمل جوائز التميز المؤسسي؛ جائزة المؤسسة المتميزة والتي تنقسم إلى جوائز الوحدات المحلية بالمحافظات (مركز، مدينة، حي، قرية)، والمؤسسات التعليمية (الكليات الحكومية)، وجائزة الوحدة المتميزة في تقديم الخدمات الحكومية وتنقسم إلى مكاتب البريد، والشهر العقاري والتوثيق، ومكاتب التأهيل الاجتماعي والمراكز الشاملة لخدمة ذوي القدرات الخاصة، ومكاتب الصحة، والتموين، والمراكز التكنولوجية بالمدن والأحياء.



كما تضم جوائز التميز المؤسسي جائزة المواقع الإلكترونية المتميزة في تقديم الخدمات الحكومية، وجائزة الابتكار والإبداع المؤسسي، بالإضافة إلى جائزة تكافؤ الفرص وتمكين المرأة التي تم استحداثها هذا العام. وأضافت أن جوائز التميز الفردي تضم جائزة القيادات المتميزة، وجائزة أفضل موظف حكومي، وأفضل فريق عمل حكومي.



وأوضح الدكتور محمد محمدي، مدير التقييم بجائزة مصر للتميز الحكومي أن أعمال الدورة التقييمية الثالثة للجائزة شملت 56 يوم عمل بإجمالي 135.240 ساعة عمل، كما تضمنت 163 زيارة ميدانية، و70 مقابلة شخصية، بالإضافة إلى لجنة تحكيم مستقلة تضم 4 محكمين من دولة الإمارات العربية الشقيقة.

