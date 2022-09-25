وزير البترول يعطي إشارة بدء تشغيل لمشروع ربط خط غاز حقل ريفين بمصنع البوتاجاز بالعامرية

الاقتصاد
عقب إعطاء إشارة البدء
عقب إعطاء إشارة البدء

 

أعطى المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية خلال زيارته للأسكندرية، إشارة بدء التشغيل لمشروع ربط  خط غاز حقل ريفين بمصنع استخلاص البوتاجاز بالعامرية والذى نفذته شركة جاسكو.


وأكد المهندس طارق الملا أن المشروع يأتي فى اطار استراتيجية قطاع البترول لتعظيم الإستفادة من إنتاج الغاز الطبيعى ومشتقاته ذات القيمة الاقتصادية العالية لتحقيق أعلى قيمة مضافة من موارد الغاز الطبيعى موضحًا أنه يتم تنفيذ مشروع على عدة مراحل لربط  وتدفيع انتاج حقل ريفين بالبحر المتوسط من الغاز لمصانع شركة جاسكو وتسهيلاتها بالأسكندرية التي تقوم بفصل المشتقات بما يوفر إنتاجًا  جديدًا من مشتقات الغاز الطبيعى لعدد من المجالات مثل خليط الايثان / بروبان الذي يمثل المادة الخام لمصانع البتروكيماويات بقطاع البترول في مجمعى شركتي سيدبك وايثيدكو، وكذلك البروبان لتصديره إلى الأسواق العالمية، علاوة على البوتاجاز والمتكثفات للمساهمة في  تلبية احتياجات السوق المحلي.


واستمع الوزير ومرافقوه عقب الافتتاح لشرح حول المشروع من المهندس ياسر صلاح الدين رئيس شركة جاسكو والذى أوضح أن المشروع الجديد يعمل على تغذية مصنع بوتاجاز العامرية بكميات تصل إلي 100 مليون قدم مكعب يوميًا من حقل ريفين، ليتم تشغيل مصنع استخلاص البوتاجاز بالعامرية بالطاقة التصميمية القصوي، ويمثل المشروع المرحلة الثانية من مشروع ربط غاز حقل ريفين علي مصانع شركة جاسكو، وأن المرحلة الأولي كانت لربط الغاز علي مجمع غازات الصحراء الغربية والتي بدأ تشغيلها   في مايو 2021 بكميات تصل إلي 350 مليون قدم مكعب غاز يوميًا، لافتًا إلى أنه من المخطط الإنتهاء من المرحلة الثالثة التي يتم فيها زيادة الكميات المدفعة لمجمع غازات الصحراء الغربية في الربع الثالث من عام 2023. 


وأشار إلى أن شركة جاسكو كانت قد أنشئت خط لنقل غازات حقل ريفين بمنطقة رشيد لمجمع غازات الصحراء الغربية بطول 70 كم وقطر 30 بوصة  وكذلك تنفيذ وصلة بطول 5 كم لنقل غازات حقل ريفين لمصنع بوتاجاز العامرية.


وخلال جولته التفقدية بمصنع بوتاجاز العامرية، قام المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية بتفقد المبني الإداري للمصنع بعد تطويره بما يتناسب مع التطورات والتوسعات التي تشهدها الأعمال والاستثمارات الجديدة بالنشاط.
 

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