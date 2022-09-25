السنغال تفوز على بوليفيا 0/2 وديا.. ورقم قياسي تاريخي لـ "ماني" مع أسود التيرانجا

تصدر وسم السنغال، اليوم الأحد الموافق 25 سبتمبر 2022، تريند مؤشرات بحث موقع جوجل العالمي، وذلك عقب فوز منتخب السنغال على نظيره البوليفي بهدفين نظيفين وديا.

السنغال تفوز على بوليفيا

وواصل ساديو ماني نجم منتخب السنغال وفريق بايرن ميونخ الألماني، تعزيز رقمه القياسى كهداف تاريخي لمنتخب السنغال بعدما سجل هدفا في فوز أسود التيرانجا على بوليفيا بنتيجة 2-0، خلال المباراة التي جمعت بين الفريقين مساء أمس السبت، فى إطار استعدادات السنغال لبطولة كأس العالم 2022 والمُقامة في قطر.

ورفع ماني رصيده لـ33 هدفا، ليعزز مكانه في صدارة ترتيب هدافي السنغال عبر التاريخ، ويوسع الفارق مع هنري كمارا صاحب الـ29 هدفًا، ويأتي في المركز الثالث الحاجي ضيوف برصيد 24 هدفًا.

وسجل أهداف منتخب السنغال كل من بولايا ديا فب الدقيقة 4 بداية اللقاء، قبل أن يضيف ساديو ماني الهدف الثاني في الدقيقة 44 من عمر اللقاء.

استعدادات السنغال لكأس العالم 2022

ويستعد منتخب السنغال لخوض غمار مونديال 2022 بالمجموعة الأولى، التي تضم كلا من قطر والإكوادور وهولندا، وبدأ أليو سيسيه المدير الفني للفريق مباراة الأمس بالتشكيل التالي:

ألفريد جوميز، كاليدو كوليبالي، عبدو ديالو، بالو توريه، مصطفى نامي، باسي سيس، بابي جايي، بابي سار، ساديو ماني، كريبين دياتا، بوليا ديا.