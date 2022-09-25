حالة الطقس المتوقعة غدًا الاثنين في جمهورية مصر بالعربية

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، اليوم الأحد الموافق الـ25 من سبتمبر 2022، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدًا الاثنين، في الإمارات العربية المتحدة.

حالة الطقس

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية، أن تشهد حالة الطقس غدا الإثنين، ارتفاعا فى درجات الحرارة، ليسود طقس شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد.

حالة الطقس المتوقعة غدا

وأوضحت الهيئة في بيانها، أن حالة الطقس غدا تشهد طقسا حارا على السواحل الشمالية، معتدل رطب ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

حالة الطقس غدا الاثنين

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية، في بيانها أن حالة الطقس دا تشهد نشاطا للرياح ليلا على بعض المناطق ما يقلل الإحساس بارتفاع نسب الرطوبة، وفرص أمطار خفيفة على حلايب وشلاتين .

حالة الطقس ودرجات الحرارة غدا الإثنين

القاهرة العظمى 35 درجة والصغرى 24 درجة.

الإسكندرية العظمى 31 والصغرى 23 درجة.

مطروح العظمى 28 درجة والصغرى 24 درجة.

سوهاج العظمى 42 درجة والصغرى 23 درجة.

قنا العظمى 43 درجة والصغرى 24 درجة.

أسوان العظمى 43 درجة والصغرى 26 درجة.