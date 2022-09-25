وزير الكهرباء والطاقة المتجددة يتابع مؤشرات الأداء بنطاق عمل شركة جنوب الدلتا

تنفيذًا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية أوضح الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة جهود وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بشركاتها المختلفة لرفع كفاءة الشبكة الكهربائية، وتحسين مستوى الأداء وذلك لضمان إستقرار وإستمرار التغذية الكهربائية طبقًا لمعايير الجوده وتقليل فترات إنقطاع التيار ولمواجهة الزيادة المستمره فى استهلاك الطاقة الكهربائية والأحمال المتوقعه فى أنماط الاستهلاك.



وفى إطار الإهتمام الكبير والجهود التى يبذلها قطاع الكهرباء لتحسين وتطوير ورفع مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين لأعلى مستويات الجودة فى كافة انحاء الجمهورية.



وفى هذا الصدد ففى نطاق شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء والذى يشمل النطاق الجغرافي للشركة عدد ( 3 ) محافظات وهم (الغربية – المنوفية – القليوبية)، وتمثل مساحة هذه المحافظات 608 الف كم2.



هذا ويبلغ عدد المشتركين على مستوى الشركة حوالى 5،19 مليون مشترك.

وتشمل مكونات شبكة التوزيع لشركة جنوب الدلتا كما يلي:

248 موزع

811406 كم كابلات جهد متوسط.

771101 كم خطوط جهد متوسط.

19285 محول

8385 ميجا فولت أمبير سعة المحولات.

116107 كم كابلات جهد منخفض.

1911107 كم خطوط جهد منخفض

2282 المغذيات

108محطات الطاقة الشمسية



هذا وقد قامت الشركة بتنفيذ خطة استثمارية خلال العام المالي 2021/2022 بمبلغ 300 مليون جنيه.



بالإضافة إلى المشروعات القومية التي تقوم الشركة بتنفيذها بإجمالي مبلغ 220 مليون جنيه، تم الانتهاء من التنفيذ باجمالي قيمة 126 مليون جنيه وجاري العمل باجمالي 94مليون جنيه.



وتضمنت هذه المشروعات:



توسعات الطرق (الدائرى – ميت غمر – الاسماعلية)



صرف صحى بمركز زفتى – مركز اشمون – شبين القناطر (ضمن أعمال حياة كريمة

محطة معالجة صرف صحى بهناى (الباجور)



الجامعة التكنولوجية بسمنود والجامعة الاهلية بطوخ طنبشا.



وسعيًا لتحقيق رضاء الساده العملاء فقد تم تطوير الخدمات المقدمة لضمان استمرارية التغذية بأعلى جودة مع تقليل عدد وفترات الأعطال.



في مجال خدمة العملاء بلغ عدد مراكز الشحن الثابتة والمتنقلة (112 مركز ثابت + 129 متنقل)

تم تطوير فروع مراكز خدمة العملاء لعدد 32 فرع، ويتم تنفيذ مشروع حياة كريمة في جميع محافظات الشركة لعدد 14 مركز علي مرحلتين المرحلة الاولي (زفتى – الشهداء – اشمون – شبين القناطر) المرحلة الثانية (قطور – بسيون – كفر الزيات – مركز المحلة –الباجور - سرس الليان – منوف – قويسنا مركز طوخ – مركز قليوب) وذلك لتطوير البنية التحتية ورفع مستوي الخدمة في قري مصر.



وحول التصدى لسارقى التيار الكهربائى لما له تأثير على ايرادات الشركة تقوم الشركة عن طريق حاملى الضبطية القضائية بعمل حملات مكبرة لمنع سارقى التيار الكهربائى وعمل محاضر لهم وبلغ إجمالي عدد المحاضر من1/7/2017 وحتي 31/8/2022 حوالى 246 الف محضر بقيمة اجمالية حوالى 415 مليون جنيه.



وفى هذا الإطار أكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة بضرورة الإهتمام بجودة الخدمة المقدمة لجمهور المشتركين، ورفع مستوى الكوادر البشرية من خلال التدريب على خدمة العملاء.



كما أكد على الاهتمام بسرعة الرد على الشكاوى وحلها، وشدد علي أهمية استقرار التغذية الكهربائية وإصلاح كل الأعطال الطارئة في جميع المناطق.



كما أكد الوزير على ضرورة الاهتمام برفع مستوى الأداء فى القطاعات والادارات المختلفة بالشركات، وشدد شاكر أيضًا على الإهتمام بتفعيل كل الآليات الخاصة بدقة القراءات والتأكيد على تفعيل برنامج القراءة الموحد، وتكثيف الجهود فى التفتيش لمواجهة سرقات التيار الكهربائى.