ميناء دمياط يتداول 25 سفينة للحاويات والبضائع العامة

قال المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط اليوم أن الميناء استقبل 13 سفينة وغادرته 9 سفن، مؤكدا أن إجمالي السفن الموجودة بالميناء بلغ 25 سفينة وذلك خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وذكر المركز الإعلامي للهيئة -في بيان - أن حركة الصادر من البضائع العامة بلغت 15 ألفا و967 طنا شملت 6857 طن يوريا و699 طن أسمنت و231 طن كحول و8180 بضائع متنوعة، فيما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 50 ألفا و37 طنا شملت 5920 طن سكر و28 ألف طن ذرة و3215 طن خشب زان و2500 طن ألواح حديدية و3149 طن خردة و5800 طن إيثلين و5719 رأس ماشية "عجول تسمين" بإجمالي وزن 1453 طنا.

وأضاف أن حركة الصادر من الحاويات شمل 738 حاوية مكافئة وحاويات الوارد 298 حاوية مكافئة، في حين بلغ عدد حاويات الترانزيت 3288 حاوية مكافئة، موضحا أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح بلغ 104 آلاف وطن، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 162 ألفا و435 طنا، كما شهد الميناء مغادرة قطار بحمولة إجمالية 1221 طن قمح متجه إلى صوامع كفر الشيخ وبلغت حركة الشاحنات دخولا وخروجا 3368 شاحنة.