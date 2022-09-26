أسعار الدولار في البنوك اليوم الاثنين 26-9-2022

حالة من الترقب لتحرك أسعار الدولار أمام الجنيه المصري، رغم استقراره في أول تعاملات الأسبوع أمس، إلا أن العملة الأمريكية اعتادت بداية التحرك في البنوك يوم الإثنين مع عودة العمل في الأسواق العالمية.

أسعار الدولار في البنوك:



سعر الدولار اليوم في البنك الاهلي المصري



سجل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري اليوم الأحد 19.44 جنيهًا للشراء و19.50 جنيهًا للبيع.



سعر الدولار اليوم في بنك مصر اليوم



سجل سعر الدولار اليوم في بنك مصر 19.44 جنيهًا للشراء و19.50 جنيهًا للبيع



سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي



سجل سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي «CIB» سجل 19.46 جنيهًا للشراء 19.52 جنيهًا للبيع.



سعر الدولار اليوم في بمصرف ابو ظبي الاسلامي



سجل سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي سعر 19.49 جنيهًا للشراء، و19.52 جنيهًا للبيع.



سعر الدولار اليوم في البنك العربي الافريقي اليوم



سجل سعر الدولار اليوم في البنك العربي الإفريقي 19.44 جنيهًا للشراء و19.50 جنيهًا للبيع.



سعر الدولار اليوم في بنك الاسكندرية



سجل سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية سجل 19.46 جنيهًا للشراء و19.52 جنيهًا للبيع.