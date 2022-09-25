وزير التعليم العالي يتلقى تقريرًا حول فوج "قادة جيل"

تلقى د. أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرًا مقدمًا من د.كريم همام مدير معهد إعداد القادة بالوزارة، حول فوج مديرى عموم رعاية الشباب من الجامعات المصرية الحكومية والأهلية والتكنولوجية، والذي عقد تحت شعار "قادة جيل"، بالمدينة الشبابية بأبى قير بالإسكندرية.

الفوج تضمن العديد من الفعاليات

و أشار التقرير إلى أن الفوج تضمن العديد من الفعاليات، منها: محاضرة عن القيادة وجهود الدولة في التنمية المستدامة، وتناولت مهارات القيادة الإدارية، وتوضيح مفهوم القيادة، والقائد الجيد، وشرح قوانين قيادة البشر، وأيضا توضيح نظريات القيادة، فضلًا عن التنمية المستدامة وجهود الدولة للانتقال للجمهورية الجديدة، وآليات التعامل مع المشروعات القومية، وكذلك عقد ورشة عمل ذاتية لمناقشة مقترحات الانشطة المختلفة والخطة السنوية للمعهد، وأيضًا مناقشة التحديات التى تواجه إدارات رعاية الشباب بالجامعات، وتوضيح الأفكار والمقترحات الجديدة للأنشطة الطلابية المختلفة داخل المعهد أو بالاشتراك مع الجامعات بما يتواكب مع متطلبات هذه المرحلة، وأسفرت ورش