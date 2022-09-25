وزير التعليم العالي يتلقى تقريرًا حول فوج "قادة جيل"

أخبار مصر
فوج قادة جيل
فوج قادة جيل

تلقى د. أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرًا مقدمًا من د.كريم همام مدير معهد إعداد القادة بالوزارة، حول فوج مديرى عموم رعاية الشباب من الجامعات المصرية الحكومية والأهلية والتكنولوجية، والذي عقد تحت شعار "قادة جيل"، بالمدينة الشبابية بأبى قير بالإسكندرية.

 

 الفوج تضمن العديد من  الفعاليات

 

و أشار التقرير إلى أن الفوج تضمن العديد من  الفعاليات، منها: محاضرة عن القيادة وجهود الدولة في التنمية المستدامة، وتناولت  مهارات القيادة الإدارية، وتوضيح مفهوم القيادة، والقائد الجيد، وشرح قوانين قيادة البشر، وأيضا توضيح نظريات القيادة، فضلًا عن التنمية المستدامة وجهود الدولة للانتقال للجمهورية الجديدة، وآليات التعامل مع المشروعات القومية، وكذلك عقد ورشة عمل ذاتية لمناقشة مقترحات الانشطة المختلفة والخطة السنوية للمعهد، وأيضًا مناقشة التحديات التى تواجه إدارات رعاية الشباب بالجامعات، وتوضيح الأفكار والمقترحات الجديدة للأنشطة الطلابية المختلفة داخل المعهد أو بالاشتراك مع الجامعات بما يتواكب مع متطلبات هذه المرحلة، وأسفرت ورش

وزير التعليم العالى أيمن عاشور وزير التعليم العالي قادة جيل أبى قير بالإسكندرية

مواد متعلقة

وزير التعليم العالي يوجه الجامعات بتنفيذ خريطة متنوعة للأنشطة الطلابية

الأكثر قراءة

كورة HD يلا شوت مشاهدة مباراة الأهلي وأسوان أونلاين بث مباشر أون سبورت

أهداف مباراة الأهلي وأسوان اليوم

الآن ON SPORTS بث مباشر مباراة الزمالك ضد إليكت التشادي في دوري أبطال إفريقيا.. رابط مشاهدة ماتش الزمالك دون تقطيع يلا شوت تودايzamalek

الان ŇÔŴ 1st.. مشاهدة مباراة الزمالك وإليكت سبورت بث مباشر اليوم 2022-09-25 يلا شوت Today Zamalek live

فرمان سويسري.. كولر يصدم اكرم توفيق

لحظة بلحظة.. مشاهدة مباراة " الأهلي ضد أسوان Al Ahly Vs Aswan متابعة حية

بث مباشر يلا شوت yalla shoot مشاهدة مباراة الأهلي وأسوان جودة عالية رابط Al Ahly Live

يلاشوت ŇÔŴ 1śŧ live.. بث مباشر الزمالك وإليكت التشادي يلا شوت live Shoot مشاهدة ماتش مصر Zamalek تابع لايف