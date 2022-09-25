حالة الطقس غدا الاثنين 26-9-2022 ودرجات الحرارة المتوقعة

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، في بيان لها منذ قليل، عن توقعات حالة الطقس غدا الاثنين 26-9-2022 خلال الأسبوع الأول من فصل الخريف، إذ من المتوقع أن يسود طقس شديد الحرارة على القاهرة الكبرى وشمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء، في حين يسود طقس حار على السواحل الشمالية الشرقية والغربية، خلال ساعات النهار، ويسود طقس معتدل ليلًا على جميع مدن ومحافظات الجمهورية.

وسنستعرض لكم متابعي وزوار موقع الفجر الإلكتروني، خلال السطور القليلة التالية، حالة الطقس غدا الاثنين 26-9-2022 ودرجات الحرارة المتوقعة، وهي على النحو التالي:-

حالة الطقس غدا

وأشارت الأرصاد الجوية، إلى وجود توقعات بسقوط الأمطار غدًا على كلا من حلايب وشلاتين، وذلك على فترات متقطعة وغير مؤثرة على الحياة اليومية، مع وجود نشاط للرياح الشمالية الشرقية والغربية أحيانًا وذلك على محافظات القاهرة الكبرى وشمال وجنوب الوجه البحري.

درجات الحرارة المتوقعة غدا

وفيما يتعلق بدرجات الحرارة غدًا الإثنين على جميع مدن ومحافظات الجمهورية، كما يلي:

القاهرة 35 23

العاصمة الإدارية 34 23

6 أكتوبر 35 22

بنها 35 23

دمنهور 34 22

كفر الشيخ 32 22

المنصورة 33 22

دمياط 31 22

بورسعيد 31 23

الإسماعيلية 36 22

السويس 35 22

الزقازيق 34 23

شبين الكوم 35 23

طنطا 34 22

شلاتين 39 26

الإسكندرية 31 22

العلمين الجديدة 30 21

وادي النطرون 35 21

مطروح 29 21

السلوم 28 20

سيوة 36 20

العريش 30 22

رفح 30 22

الطور 35 24

كاترين 32 18

رأس سدر 37 21

نخل 34 16

طابا 36 23

نويبع 39 24

حلايب 35 26

شرم الشيخ 40 27

الغردقة 41 26

مرسى علم 38 26

الفيوم 39 23

بني سويف 39 23

المنيا 41 23

أسيوط 42 23

سوهاج 42 23

قنا 43 24

الأقصر 43 25

أسوان 43 26

الوادي الجديد 43 24

أبو سمبل 42 25

أبو رماد 38 26

رأس حدربة 34 26