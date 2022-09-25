أحمد موسى: تخفيض رسوم شركة أمان بالمرور بأكثر من 900 جنيه (تفاصيل)

أعلن الإعلامي أحمد موسى، تعديل رسوم شركة أمان بالمرور فيما يخص السيارات النقل والملاكي والدرجات النارية.



وأضاف موسى، خلال برنامجه على مسئوليتي، عبر فضائية صدى البلد، مساء الأحد، أنه تم تعديل رسوم شركة أمان بالمرور، وأصبحت السيارات النقل تسدد 200 جنيها بدلا من 1705 جنيهات، فيما تسدد الملاكي 190 جنيها بدلا من 1040 جنيها، بينما تسدد الدراجات النارية 150 جنيها بدلا من 765 جنيها.

أردف أحمد موسى، أن هذا التعديد في غاية الأهمية بالنسبة للمواطنين، ويهدف إلى تخفيف الأعباء عليهم ويأتي استجابة لمطالبهم، مردفا أن هذا التعديل جميلا ورائعا لأن هناك بعض المواطنين كانوا يشتكون من ارتفاع الرسوم.

وقال الإعلامي أحمد موسى، إنه كان هناك حقيبة لا بد من شرائها عند ترخيص السيارة كان ثمنها يقترب من نحو 600 أو 700 جنيه أو أزيد من ذلك، لافتًا إلى أن هذا القرار تم إلغائه بداية من اليوم.

يوفر على المواطن 600 جنيه



وأضاف مقدم على مسئوليتي: حضرتك من اليوم غير مجبر على شراء هذه الحقيبة، ومش ملزم تجيبها من حتة معينة زي وحدة المرور؛ وللأمان بتاعك مفروض يكون عندك طفاية حريق، وحضرتك من اليوم مُش مجبر تشتريها.

وتابع أحمد موسى، أن هذه الأمر يوفر على المواطن 500 أو 600 جنيه؛ واصفًا هذا القرار بأنه إيجابي، قائلا: المضوع النهاردة بقا اختياري؛ عاوز أهلًا وسهلًا مش عاوز أهلًا وسهلًا؛ ودلوقتي هيرخصلك دون شراء الحقيبة؛ وحماية للشخص على الأقل يكون عنده طفاية حريق وإسعافات أولية بشكل ختياري.

ولفت أحمد موسى، إلى أنه كان هناك مواطنين كثيرة تشتكي من هذا الأمر؛ والاستجابة لأصوات المواطنين في هذا الصدد أمر إيجابي جدًا، مردفا: اللي رخّص النهاردة اتشال عنه المبلغ ده ومش هيدفعه.

