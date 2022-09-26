عبد المنعم سعيد: مصر بدأت الحداثة قبل كل دول الشرق الأوسط

توك شو
الدكتور عبد المنعم
الدكتور عبد المنعم سعيد،المفكر السياسي

قال الدكتور عبد المنعم سعيد،المفكر السياسي، إن القوة تستخدم لتغير موقف الآخر، وهذا الأمر قد يحدث بضغط اقتصادي أو بالضغط العسكري، وأحيانا يحدث بقوة النموذج، من خلال تقديم ما يشعر الآخرين بالإعجاب والاحترام، وهذا ما يطلق عليه القوة الناعمة.

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القوة الناعمة الأمريكية تظهر في اللغة الإنجليزية

 وتابع "سعيد"، خلال  حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، والإعلامي عمرو عبد الحميد، ببرنامج "المشهد"، المذاع على فضاية "ten"، مساء الأحد، أن القوة  الناعمة الأمريكية تظهر في اللغة الانجليزية التي تستخدم في أي تفاعل دولي، وترجمة أي روايات كبرى إلى اللغة الانجليزية، مما جعلها لغة عالمية. 

القوى الناعمة تتمثل في وجود براند للدولة

 وأضاف أن القوى الناعمة تتمثل في وجود براند للدولة، معقبًا: "القوة الناعمة في أي دولة تتمثل في صورة الدولة لدى الدول  والشعوب، ومشروعيتها وفاعليتها" 

مصر بدأت الحداثة قبل كل دول الشرق الأوسط

 وأشار إلى أن مصر بدأت الحداثة قبل كل دول الشرق الأوسط، حيث عرفت القاهرة المسرح والصحافة والبنوك والبوسطة والقطارات والاتصالات قبل كافة دول المنطقة، مضيفًا أن  الزعيم الراحل جمال عبد الناصر عندما أضاف فكرة القومية العربية لمصر، زاد امتداد القاهرة الإقليمي، ولكن ما أغفله أن القوى الناعمة لا تغني عن القوة  الصلبة.

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الإمارات قامت بإعداد هيئة للقوة الناعمة

  ولفت إلى أن هناك ضرورة لوجود هيئة ما للإعادة تفعيل القوة الناعمة، مشيرًا إلى أن البرلمان البريطاني قام بإعداد لجنة للقوة الناعمة، كما قامت الإمارات بإعداد هيئة للقوة الناعمة من خلال إظهار دبي على أنها مركز للتسوق وخلافه.

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