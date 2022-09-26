حظك اليوم.. توقعات برج العذراء 26 سبتمبر

مع سطوع شمس كل يوم جديد على وجه الأرض، تزداد عمليات البحث عبر الانترنت عن كل ما يجلب الاستبشار لأن يكون القادم أجمل لكل البشر، وعليه تزداد التوقعات بأن تحمل الأيام القادمة المزيد من الخير، وتكثر الآمال بالبحث عن حظك اليوم وتوقعات الأبراج اليومية وتوقعات الأبراج 2022.

ونوفر لكم في بوابة الفجر الالكترونية حظك اليوم الأربعاء 26 سبتمبر 2022 وتوقعات الأبراج اليومية على الصعيد المالي والعاطفي والصحي والمهني.

ويعبر الكثيرون عن آمالهم بأن تكون حظوظهم في تلك الأيام، أفضل من سابقها خلال العام الحالي 2022، حيث تضج محركات البحث عبر الشبكة العنكبوتية بأسئلة حول توقعات الأبراج 2022.



برج العذراء:

تفكر في أخذ اجازة طويلة والابتعاد عن كافة الضغوطات، تخطط مع الشريك لقضاء وقت أطول سويًا والاستمتاع بعلاقتكما، حان الوقت لوضع مسمى لهذه العلاقة، فأنت تحمل مشاعر كبيرة للشريك، انتبه لصحتك واحرص على ممارسة الرياضة.



يتميز مولود برج العذراء بصفات التي تجعل شخصيته مميزة عن غيره من الأبراج، ومنها: يتميز برج العذراء بالجسد القوي والمرونة الكبيرة، والقدرة العالية على تحمل التعب والإرهاق والضغوط في العمل. صادق في أحاسيسه ومشاعره إلى حد كبير. صريح وصادق ولا يحب الكذب، ولا يخذل الآخرين، فهو مخلص لمن هم حوله. يحب جمال المنظر والترتيب، فهو يميل إلى الترتيب وتنسيق الأمور بعيدًا عن الفوضى. يتميز بالحماس في أداء العمل دون ملل أو ضجر. يميل إلى الابتعاد عن الناس والعلاقات الاجتماعية والوحدة؛ بسبب شعوره بعدم الارتياح، بالإضافة إلى أنه لا يثق بالناس بسرعة. لا يستسلم للأوهام والأحلام. يعتبر من الشخصيات القوية التي يمكن اللجوء إليها لأخذ النصائح والحكم. يخفي مشاعر عميقة عن الآخرين، بسبب الواجبات والمسؤوليات الكبيرة التي تقع عليه، وسعيه الدائم إلى تحقيق مطالبه في فترة زمنية قصيرة. يعد من المفكرين الذين يميلون إلى النقد، ويأخذون وقتًا كبيرًا قبل اتخاذ أي قرار. جاد في عمله ومتفاني، حتى يحصل بذلك على ما يريد، وقد يقضي ليله بلا نوم ليكمل إنجاز أعماله. يتميز بالحس الفنيّ المميز لديه، فيعبرو عما في داخله من خلال الموسيقى، أو الرقص، أو التمثيل، ويلجأ إلى الفن كنشاط للترفيه عن النفس وهروبًا من الواقع. يتميز بذاكرته القوية، وتعدّ الذكريات عنده نافذة للترويح عن النفس. يمتلك الكثير من الصبر. يحاول باستمرار العثور على الخير في الناس، ويمنحهم الوقت الكافي لإصلاح تصرفاتهم إذا لزم الأمر. يمتلك حس المسؤولية العالي، فهو يعتمد بنسبة عالية على ذاته، ويحب إنجاز أموره بنفسه. يرغب بتعلّم الكثير من الأمور الجديدة، وتعزيز المخزون المعرفي. يستطيع الآخرين الثقة به، فهو لا يحب خذلان أي أحد، بل يريد أن يعلم الجميع بأنه موجود دائمًا لمساعدتهم بغض النظر عن السبب. يتميز بتواضعه في معاملته مع الآخرين، وذلك لا يمنعه من الافتخار بإنجازاته دون الوصول إلى الغرور. يستمع للناس ويهتم بمشاعرهم ومشاكلهم ويحترمو آراءهم. يحاول رؤية الجوانب المضحكة والإيجابية في الحياة.