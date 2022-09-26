آخر تطورات أسعار الأسمنت في مصر اليوم الاثنين 26 سبتمبر 2022

سجلت أسعار الأسمنت فى مصر، اليوم الاثنين 26 سبتمبر 2022، نفس معدلاتها السابقة، مستمرة على هذه الحالة منذ أسبوع تقريبًا، عقب آخر تراجع للأسود، الاثنين الماضي، بمقدار يتراوح من 5: 25 جنيه بالطن، كما استقرت أسعار الأسمنت الأبيض والمقاوم عند نفس مستوياتها السعرية.

أسعار الأسمنت اليوم الاثنين 26 سبتمبر 2022

أسمنت لافارج

استقر سعر أسمنت لافارج «المخصوص» اليوم، ليسجل 1440 جنيهًا للطن.

أسمنت وادي النيل

وسجل متوسط طن أسمنت وادي النيل 1400 جنيه للطن.

أسمنت السويدي

وصل متوسط سعر أسمنت السويدي إلى 1500 جنيه للطن.

أسمنت العربية المسلح

بلغ متوسط سعر أسمنت العربية المسلح 1470 جنيهًا.

أسمنت العسكري بني سويف

ووصل متوسط سعر طن أسمنت العسكري بني سويف إلى 1390 جنيهًا للطن.

أسمنت حلوان

وسجل سعر أسمنت حلوان اليوم 1460 جنيهًا للطن.

الأسمنت الأبيض

ثبت سعر الأسمنت الأبيض العادة عند 2600 جنيه للطن، وبلغ سعر متوسط الأسمنت «سوبر سيناء» 2525 جنيهًا للطن، وسجل متوسط طن «رويال العادة» للأسمنت الأبيض 2525 جنيهًا.

ويعد الأسمنت الأبيض من أهم المكونات المستخدمة في تجهيز الوحدات السكنية.

الأسمنت المقاوم

سجل متوسط سعر الأسمنت المقاوم لشركة «السويس للأسمنت» 1530 جنيهًا للطن، وبلغ سعر طن «أسمنت السويدي» 1560 جنيهًا، كما ثبت سعر «أسمنت العربية»، ليسجل 1530 جنيهًا.

ويصل حجم إنتاج مصر من الأسمنت إلى قرابة 50 ألف طن سنويًا، وهو نفس الاستهلاك المحلي حاليًا.

وفي مطلع شهر أغسطس الماضي، وافق جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية على مد العمل بقراره السابق عام إضافي، والذي يسمح لمصانع الأسمنت بخفض تدريجي وبشكل مؤقت للطاقات الإنتاجية.

وسبق وأن وافق جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية على طلب 23 شركة منتجة للأسمنت بتخفيض طاقتها الإنتاجية بشكل مؤقت، محددة خط أساس عند 10.69% لمدة عام بدءًا من 15 يوليو العام الماضي.

وجاء القرار بعد تراجع معدلات الطلب على الأسمنت بنسب تصل إلى 30% خلال فترة السنوات الـ4 الأخيرة، ما دفع الشركات لخفض الإنتاج والأسعار؛ للإبقاء على حصصها السوقية.

ومن المتوقع أن يساعد ذلك القرار في تعويض مصانع القطاع خسائرها خلال الفترة الماضية؛ نتيجة تراكم المخزون، ومد العمل بالقرار سيساهم فى زيادة صادرات قطاع الأسمنت خلال الفترة المقبلة.