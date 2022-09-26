رسوم شركة أمان.. تفاصيل تخفيض التراخيص في وحدات المرور

رسوم شركة أمان، شهدت الشهور الماضية العديد من الشكاوى قبل المواطنين مالي السيارات النقل والأجرة والخاصة، من الرسوم التي تفرضها شركة "أمان" عليهم متمثلة في المستلزمات الطبية والإسعافات إلى جانب المثلث و"القرطاس".

رسوم شركة أمان

وفرضت رسوم شركة أمان على المواطنين حيث تلزم بشراء شنطة قيمتها تتخطى الألف جنيه في حين أن محتوياتها لا تتعدى الـ200 جنيه، ما أثار الكثيرين ليشاركوا تجاربهم مع الوحدات المرورية وتلقى صدى كبير.

تخفيض رسوم شركة أمان

واستجابت الحكومة المصرية للمواطنين في شكواهم تجاه رسوم شركة أمان لتقرر تخفيض تلك الرسوم وعدم فرضها على المواطنين خلال الترخيص، في مفاجأة سعيدة للمقبلين على الترخيص.

تطبيق تخفيض رسوم شركة أمان

وبدأت وحدات المرور على مستوى الجمهورية يوم أمس الأحد، في تطبيق نظام تخفيض رسوم شركة أمان والذي يتضمن أن تكون شنطة الإسعافات والمستلزمات الطبية اختيارية وليست إجبارية.

رسوم شركة أمان والمستلزمات غير إجبارية

وضمت المستلزمات التي كانت تفرض على المواطنين متمثلة في رسوم شركة أمان حقيبة الإسعافات، والتى بها مثلث وبعض المستلزمات الطبية، وكذلك كارت نجدة الطريق، والتى كان يقوم المواطن بتوريد هذه المبالغ لصالح شركة أمان.

مزايا قرار تخفيض رسوم شركة أمان

وأعلنت وحدات المرور بدء تخيير المواطن في رغبته في الحصول على هذه الخدمات من عدمه، لتنخفض بتلك الخطوة تكلفة التراخيص ما يقرب من 800 جنيه كان يتحملها المواطن.