درجات الحرارة المتوقعة اليوم الاثنين 26-9-2022 فى مصر

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، اليوم الاثنين الموافق الـ26 من سبتمبر 2022، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة في مدن ومحافظات جمهورية مصر العربية.

درجات الحرارة المتوقعة

وتوقعت الأرصاد الجوية أن تشهد حالة الطقس ودرجات الحرارة ارتفاعا ليسود طقس شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم

وأوضحت "الأرصاد" في بيانها أن حالة الطقس ودرجات الحرارة تكون مرتفعة على السواحل الشمالية معتدلة رطبة ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد مائلة للحرارة رطبة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية، إلى أن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم تشهد نشاط رياح ليلا على بعض المناطق ما يقلل الاحساس بارتفاع نسب الرطوبة، وفرص أمطار خفيفة على حلايب وشلاتين.

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الاثنين

القاهرة العظمى 35 درجة والصغرى 24 درجة.

الإسكندرية العظمى 31 والصغرى 23 درجة.

مطروح العظمى 28 درجة والصغرى 24 درجة.

سوهاج العظمى 42 درجة والصغرى 23 درجة.

قنا العظمى 43 درجة والصغرى 24 درجة.

أسوان العظمى 43 درجة والصغرى 26 درجة.

درجات الحرارة فى العاصمة الإدارية الصغرى 24 والعظمى 34

درجات الحرارة فى 6 أكتوبر الصغرى 23 والعظمى 35

درجات الحرارة فى بنها الصغرى 24 والعظمى 35

درجات الحرارة فى دمنهور الصغرى 24 والعظمى 34

درجات الحرارة فى كفر الشيخ الصغرى 22 والعظمى 32

درجات الحرارة فى المنصورة الصغرى 22 والعظمى 33

درجات الحرارة فى دمياط الصغرى 22 والعظمى 31

درجات الحرارة فى بورسعيد الصغرى 23 والعظمى 31

درجات الحرارة فى الاسماعيلية الصغرى 23 والعظمى 36

درجات الحرارة فى السويس الصغرى 22 والعظمى 35

درجات الحرارة فى الزقازيق الصغرى 23 والعظمى 34

درجات الحرارة فى شبين الكوم والصغرى 24 والعظمى 35

درجات الحرارة فى طنطا الصغرى 23 والعظمى 34

درجات الحرارة فى شلاتين الصغرى 26 والعظمى 39

درجات الحرارة فى الإسكندرية الصغرى 23 والعظمى 31

درجات الحرارة فى العلمين الجديدة الصغرى 22 والعظمى 30

درجات الحرارة فى وادى النطرون الصغرى 23 والعظمى 35

درجات الحرارة فى مطروح الصغرى 24 والعظمى 28

درجات الحرارة فى السلوم الصغرى 22 والعظمى 27

درجات الحرارة فى سيوة الصغرى 22 والعظمى 36

درجات الحرارة فى العريش الصغرى 22 والعظمى 30

درجات الحرارة فى رفح الصغرى 22 والعظمى 30

درجات الحرارة فى الطور الصغرى 26 والعظمى 34

درجات الحرارة فى سانت كاترين الصغرى 18 والعظمى 32

درجات الحرارة فى رأس سدر الصغرى 21 والعظمى 38

درجات الحرارة فى نخل الصغرى 16 العظمى 34

درجات الحرارة فى طابا الصغرى 23 والعظمى 36

درجات الحرارة فى نويبع الصغرى 25 والعظمى 37

درجات الحرارة فى حلايب الصغرى 27 والعظمى 35

درجات الحرارة فى شرم الشيخ الصغرى 28 والعظمى 39

درجات الحرارة فى الغردقة الصغرى 26 والعظمى 39

درجات الحرارة فى مرسى علم الصغرى 26 والعظمى 38

درجات الحرارة فى الفيوم الصغرى 23 والعظمى 36

درجات الحرارة فى بنى سويف الصغرى 23 والعظمى 37

درجات الحرارة فى المنيا الصغرى 23 والعظمى 41

درجات الحرارة فى أسيوط الصغرى 24 والعظمى 42

درجات الحرارة فى سوهاج الصغرى 23 والعظمى 42

درجات الحرارة فى قنا الصغرى 24 والعظمى 43

درجات الحرارة فى الأقصر الصغرى 25 والعظمى 43

درجات الحرارة فى أسوان الصغرى 26 والعظمى 43

درجات الحرارة فى الوادى الجديد الصغرى 29 والعظمى 43

درجات الحرارة فى رأس حدربة الصغرى 26 والعظمى 34

درجات الحرارة فى أبوسمبل الصغرى 25 والعظمى 42

درجات الحرارة فى أبو رماد الصغرى 26 والعظمى 38