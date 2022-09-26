أوهم ضحاياه بالتعيين فى الجهات الحكومية.. القبض على متهم بالنصب على المواطنين بسوهاج

تمكنت أجهزة الأمن من القبض على أحد الأشخاص لقيامه بالنصب على مواطن والإستيلاء منه على مبالغ مالية بزعم قدرته على تعيينه بإحدى الجهات الحكومية بسوهاج.

تفاصيل البلاغ

تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من (أحد المواطنين - مقيم بمحافظة سوهاج) بتضرره من أحد الأشخاص لقيامه بالنصب والإحتيال عليه والإستيلاء منه على مبالغ مالية بزعم قدرته على تعيينه بإحدى الجهات الحكومية - على خلاف الحقيقة.



أوهم ضحاياه بقوة علاقاته بالعاملين بالجهات الحكومية

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين قيام (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" - مقيم بسوهاج) بممارسة نشاط إجرامى فى مجال النصب والإحتيال على المواطنين وذلك من خلال إيهامهم بقوة علاقاته ببعض العاملين بالجهات الحكومية - على خلاف الحقيقة -، وتمكن من خلال ذلك من الإستيلاء على مبلغ مالى من المُبلغ، ورفض رد المبلغ المالى المستولى عليه.



عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

