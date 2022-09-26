أوهم ضحاياه بالتعيين فى الجهات الحكومية.. القبض على متهم بالنصب على المواطنين بسوهاج

حوادث
أرشيفية
أرشيفية

تمكنت أجهزة الأمن من القبض على أحد الأشخاص لقيامه بالنصب على مواطن والإستيلاء منه على مبالغ مالية بزعم قدرته على تعيينه بإحدى الجهات الحكومية  بسوهاج.

 

تفاصيل البلاغ 

 

تبلغ للإدارة  العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من (أحد المواطنين - مقيم بمحافظة سوهاج) بتضرره من أحد الأشخاص لقيامه بالنصب والإحتيال عليه والإستيلاء منه على مبالغ مالية بزعم قدرته على تعيينه بإحدى الجهات الحكومية - على خلاف الحقيقة.
 

أوهم ضحاياه بقوة علاقاته بالعاملين بالجهات الحكومية

 

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين قيام (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" - مقيم بسوهاج) بممارسة نشاط إجرامى فى مجال النصب والإحتيال على المواطنين وذلك من خلال إيهامهم بقوة علاقاته ببعض العاملين بالجهات الحكومية - على خلاف الحقيقة -، وتمكن من خلال ذلك من الإستيلاء على مبلغ مالى من المُبلغ، ورفض رد المبلغ المالى المستولى عليه.
 

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه.
 

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
 

نصب واحتيال زعم قدرته على التعيين بالجهات الحكومية سوهاج

مواد متعلقة

كشف ملابسات تداول فيديو يتضمن تعاملات شخص أجنبي مع الباعة بالقاهرة والجيزة

القبض على هارب من 63 سنة سجن وغرامات بلغت 8 ملايين جنيه بالقاهرة

الأكثر قراءة

كورة HD يلا شوت مشاهدة مباراة الأهلي وأسوان أونلاين بث مباشر أون سبورت

بالأسماء.. قائمة الراحلين عن الأهلي تضم 12 لاعبا

عاجل.. الأهلي يرفع راية الولاء ويرفض التفريط في نجم الفريق

أهداف مباراة الأهلي وأسوان اليوم

عاجل.. فيريرا يطالب مرتضى منصور برحيل عدد من لاعبي الزمالك

عاجل.. وفاة يوسف القرضاوي

لحظة بلحظة.. مشاهدة مباراة " الأهلي ضد أسوان Al Ahly Vs Aswan متابعة حية

عاجل.. كولر يستقر على قائمة الراحلين عن النادي الأهلي قبل نهاية فترة الانتقالات