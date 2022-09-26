الأحوال المدنية: استخراج 10118 بطاقة رقم قومي و26759 مصدر مميكن

واصل قطاع الأحوال المدنية إيفاد قوافل مُجهزة فنيًا ولوجستيًا لتقديم كافة الخدمات التى يقدمها القطاع للمواطنين من (بطاقات الرقم القومى – المُصدرات المُميكنة) بنطاق محافظات (الإسكندرية - القاهرة – الجيزة – المنوفية – الغربية – القليوبية – قنا – سوهاج – كفر الشيخ – الأقصر – المنيا).. حيث أسفرت تلك القوافل عن إستخراج عدد (10118) بطاقة رقم قومى وعدد (26759) مصدرًا مميكنًا.



استمرار عمل القوافل

وفى ضوء الإقبال المتزايد من قِبل المواطنين بتلك المحافظات.. فقد تقرر إستمرار عمل القوافل بالمحافظات المشار إليها.. إعتبارًا من يوم 24/9/2022.



واستمرارًا لتلبية طلبات المواطنين للحصول على خدمات القطاع بأماكن تواجدهم.. فقد واصل مركز إتصالات القطاع على مدار أيام الأسبوع تلقى الإتصالات الجماهيرية الواردة عبر الخطوط الساخنة لتلبية وتوصيل مختلف خدمات القطاع بشكل فورى لهم بأماكن تواجدهم على أرقام المركز المختصرة: (15340) لمختلف الطلبات الجماهيرية الفورية – (15341) للطلبات الفورية لكبار السن وذوى الهمم والحالات المرضية.. حيث تم تلبية مختلف الطلبات وتوصيلها فى ذات اليوم تيسيرًا على المواطنين، حيث تم إستخراج وتوصيل عدد (691) بطاقة رقم قومى، فضلًا عن (622) مصدرًا مميكنًا.



20 حالة إنسانية

كما تم إيفاد مأموريات لعدد (20) حالة إنسانية من المرضى وكبار السن وذوى الهمم بالمنازل والمستشفيات لتجديد بطاقات الرقم القومى لهم، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لإستخراجها وتسليمها لهم.





كما واصل مركز إصدار القطاع إيفاد مأموريات (فنية – قانونية) لإستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومى للعاملين والأعضاء المترددين على بعض (النوادى الرياضية)، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لإستخراجها وتسليمها لهم، حيث تم إستخراج وتجديد (120) بطاقة رقم قومى.



كما قام مركز إصدار القطاع بمحافظة (المنوفية) بالتنسيق مع الجهات المعنية بإيفاد مأموريات (فنية – قانونية) لإستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومى للسيدات بمراكز وقرى (الباجور بمحافظة المنوفية)، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لإستخراجها وتسليمها لهم، حيث تم إستخراج وتجديد (181) بطاقة رقم قومى.



بالإضافة إلى مواصلة إدارة خدمة المواطنين بالقطاع إستقبال الحالات الإنسانية بمنافذ المواقع الجغرافية المخصصة لـ "كبار السن وذو الهمم والحالات الإنسانية" لتلبية إحتياجاتهم من مصدرات القطاع الثبوتية المميكنة، حيث تم إستخراج وتجديد (158) بطاقة رقم قومى.



وقد لاقت تلك الإجراءات قبول وإستحسان المواطنين لما لها من مردود إيجابى من خلال التيسير عليهم فى تلقيهم للخدمات بصورة مميزة وتوفيرًا للوقت والجهد.



ويأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان والتيسير على المواطنين فى تقديم الخدمات الجماهيرية.

