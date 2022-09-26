أسعار الدولار اليوم الاثنين 26/ 9/ 2022 في البنوك والمصارف المصرية

سجلت أسعار الدولار اليوم الاثنين الموافق الـ26 من سبتمبر 2022، استقرارًا ملحوظًا في البنوك والمصارف العاملة في مصر، وذلك بعد زيادة مفاجئة الأربعاء الماضي بنحو 5 قروش دفعة واحدة والثلاثاء قرشين.

أسعار الدولار اليوم

ووصلت أسعار الدولار إلى مستويات 19.52 جنيه للدولار الواحد بعد أن سجل أقصى سعر له في الأول من سبتمبر الجاري 19.18 جنيه للشراء و19.24 للبيع في البنك الأهلي المصري، ما يمثل ارتفاعا بنحو 28 قرشا منذ هذا اليوم، فيما سجل الخميس الماضي 19.42.

أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري

وعن سعر الدولار اليوم في مصر 2022 على صعيد الأسعار المحلية، فتداولت البنوك أسعار صرف الدولار اليوم ما بين "19.42 - 19.49" جنيه للشراء، و"19.50 - 19.52" جنيه للبيع.

وتقدم بوابة الفجر الإلكترونية أسعار الدولار اليوم الاثنين بالبنوك والمصارف العاملة في مصر بالسطور التالية:

أسعار الدولار في البنك المركزي

سجلت أسعار الدولار في البنك المركزي المصري أمام الجنيه المصري 19.44 جنيه للشراء و19.51 جنيه للبيع.

أسعار الدولار في البنك الأهلي

وحققت أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي 19.44 جنيه للشراء، و19.50 جنيه للبيع بعد 19.24 الاثنين 5 سبتمبر بزيادة 26 قرشا.

أسعار الدولار في بنك قناة السويس

ووصلت أسعار الدولار اليوم أمام الجنيه أقل مستوى للشراء في بنك قناة السويس ليصبح 19.37 جنيه، وسجل الدولار 19.37 جنيه للشراء و19.47 جنيه للبيع.

أسعار الدولار في بنك مصر

وبلغت أسعار الدولار في بنك مصر 19.44 جنيه للشراء و19.50 جنيه للبيع.

أسعار الدولار في البنك التجاري الدولي

وشهدت أسعار الدولار في البنك التجاري الدولي وصولا إلى 19.46 جنيه للشراء و19.52 جنيه للبيع، وفي العربي الإفريقي سجل الدولار 19.44 جنيه للشراء و19.52 جنيه للبيع.

يذكر أن أسعار الدولار شهدت ارتفاعا مقابل الجنيه المصري في الآونة الأخيرة، نتيجة إلى الظروف الاستثنائية التي يشهدها العالم، من جائحة كورونا وتداعياتها، إلى جانب اشتعال الأزمة الروسية الأوكرانية والتي ألقت بظلالها على مختلف البلدان.