وفاة يوسف القرضاوي عن عمر الـ97 عاما

رحل عن عالمنا اليوم الاثنين الموافق الـ26 من سبتمبر 2022، يوسف القرضاوي عن عمر ناهز الـ97 عاما.

وفاة يوسف القرضاوي

وأعلن حساب يوسف القرضاوي الرسمي على موقع التغريدات الشهير "تويتر" خبر الوفاة من خلال منشور كتب فيه: " انتقل إلى رحمة الله سماحة الإمام يوسف القرضاوي الذي وهب حياته مبينا لأحكام الإسلام، ومدافعا عن أمته.. نسأل الله أن يرفع درجاته في عليين، وأن يلحقه بالنبيين والصديقين والشهداء والصالحين.. وحسن أولئك رفيقا. وأن يجعل ما أصابه من مرض وأذى رفعا لدرجاته.. اللهم آمين".

ونشر موقع يوسف القرضاوي نعيا له عبر موقعه كتب فيه: "نسأل الله أن يرفع درجاته في عليين، وأن يتقبل صالح عمله في ميزان حسناته، وأن يلحقه بالنبيين والصديقين والشهداء والصالحين.. وحسن أولئك رفيقًا، وأن يجعل ما أصابه من مرض وأذى رفعًا لدرجاته.. اللهم آمين".

وأوضحت حساباته الرسمية أنه توفى ظهر اليوم، مشيرة إلى أنه سيُعلن موعد الدفن ومكان العزاء لاحقًا.