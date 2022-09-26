650 درهمًا رسوم تأشيرة السياحة لـ5 سنوات في الإمارات.. اعرف التفاصيل

أوضحت «الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ» في الإمارات، أنه يمكن للأجانب في الخارج من كل الجنسيات، التقدم مباشرة من دون كفيل أو وسيط، على تأشيرة سياحية متعددة الدخول مدتها 5 سنوات، مقابل رسوم تبلغ 650 درهمًا (تعادل نحو 177 دولارًا).

وتشمل الرسوم 100 درهم رسوم الطلب، و500 درهم رسوم إصدار التأشيرة، و50 درهمًا رسوم الهيئة والخدمات الإلكترونية. ويتم التقدم عبر الموقع الإلكتروني للهيئة، أو التطبيق الذكي UAEICP.

التأشيرة لجميع الجنسيات

وتصدر التأشيرة لجميع الجنسيات لمدة 5 سنوات، من دون كفيل، وتسمح للمستفيد منها البقاء في الدولة لمدة متواصلة لا تتجاوز 90 يومًا، ويجوز تمديدها لمدة أطول، شريطة ألا تتجاوز 180 يومًا في السنة.

التقديم على الخدمة

ويتطلب التقديم على الخدمة 5 خطوات، تتمثل في تسجيل الدخول عبر الموقع الإلكتروني، وملء البيانات، وإرفاق المستندات المطلوبة لإصدار التأشيرة، ودفع الرسوم المقررة وتقييم الخدمة، ومن ثم استقبال المعاملة بالبريد الإلكتروني.

كما يمكن للمتعامل زيارة أقرب مركز سعادة متعاملين تابع للهيئة، وتقديم الطلب مستوفيًا جميع الشروط والمستندات لموظف خدمة المتعاملين، ودفع رسوم الخدمة، أو زيارة أقرب مكتب طباعة تعتمده الهيئة. وأشارت إلى أن هناك 5 شروط للحصول على تلك التأشيرة، تتمثل في تقديم إثبات بتوفير رصيد مصرفي بمبلغ 4 آلاف دولار، أو ما يعادلها من العملات الأجنبية خلال 6 أشهر، ووثيقة تأمين صحية سارية المفعول داخل الدولة، وتذكرة سفر إلى الدولة ومغادرتها، وإثبات مكان إقامة (فندق أو عنوان إقامة)، وجواز سفر ساري المفعول لمدة لا تقل عن 6 أشهر، وإرفاق صورة شخصية ملونة للمستفيد من التأشيرة./ صحيفة الخليج.