مؤشرات البورصة تتباين بجلسة المنتصف.. و"الرئيسي" يهبط 0.3%

تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الإثنين، إذ تراجع المؤشر الرئيسي بضغوط هبوط أسهم قيادية على رأسها البنك التجاري الدولي (مصر)، الشرقية-إيسترن كومباني، مجموعة طلعت مصطفى القابضة، المجموعة المالية هيرميس القابضة، ابن سينا فارما، أي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وسط مبيعات عربية وأجنبية، فيما مالت تعاملات المصريين للشراء.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.31% ليصل إلى مستوى 9864 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.38% ليصل إلى مستوى 1903 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.14% ليصل إلى مستوى 12185 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.29% ليصل إلى مستوى 3991 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.61% ليصل إلى مستوى 2244 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 1.21% ليصل إلى مستوى 3178 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 0.61%، ليصل إلى مستوى 3442 نقطة.

في سياق متصل أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 4 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الإثنين، وهم؛ بي أجي للتجارة والاستثمار، الأولى للاستثمار والتنمية العقارية، بلتون المالية القابضة، اودن للاستثمارات المالية.

وأعلنت شركات بالم هيلز للتعمير، والكابلات الكهربائية المصرية، وابن سينا فارما، وأوراسكوم المالية القابضة، وإيديتا للصناعات الغذائية شراء الأولى 530 ألف سهم خلال جلسة أمس الأحد، والتي تمثل نسبة 0.02% من أسهم الشركة، وشراء الثانية 140 ألف سهم خزينة وبذلك تصل إجمالي نسبة أسهم الخزينة التي بحوزة الشركة إلى 2.64%، وشراء الثالثة 315 ألف سهم خزينة، وشراء الرابعة 4.7 مليون سهم، وشراء الخامسة عدد 1198 سهم بنسبة 0.0002%.

في السياق ذاته تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الأحد، إذ باع مجلس إدارة شركتي العربية لإدارة وتطوير الأصول، الدولية للصناعات الطبية-إيكمى 600 ألف سهم، 40.5 ألف سهم، على التوالي، كما باعت إدارة شركة راية القابضة للاستثمارات المالية 966.9 ألف سهم، وباعت مجموعة مرتبطة بشركة الأولى للاستثمار والتنمية العقارية 390 ألف سهم.

فيما اشترى مجلس إدارة شركات بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، جدوى للتنمية الصناعية، سي أي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية 34.5 ألف سهم، 42.5 ألف سهم، 167 ألف سهم، على التوالي، كما اشترت مجموعة مرتبطة بشركة الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو) عدد 9 آلاف سهم، واشترت إدارة بنك قناة السويس شركة مساهمة مصرية 2987 سهم.

في سياق منفصل قالت شركة مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة، إن مجلس الإدارة وافق على نتائج أنشطة الشركة خلال شهر أغسطس الماضي، وحققت الشركة فائض قدره 1.653 مليون جنيه مقابل عجز قدره 4.539 مليون جنيه عن الشهر المثيل من العام المالي السابق.