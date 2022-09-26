سعر الذهب اليوم الاثنين 26-9-2022 في مصر

يعد سعر الذهب من الموضوعات شديدة الأهمية للكثيرين، حيث تشهد إقبالا بحثيا كبيرا على مدار اليوم، فهو المعدن الذي له قيمة مادية ممثلة في إمكانية ادخاره، ومعنوية من خلال استخدامه كهدية بين الأحبة والأزواج.

سعر الذهب اليوم

وسجل سعر الذهب في بداية تعاملات اليوم الاثنين الموافق الـ26 من سبتمبر 2022 اتخفاضًا ملحوظًا، حيث هبط الجرام الواحد بنحو 4 جنسهات مقارنة بمستواه أمس، تزامنا مع تراجع المعدن عالميا.

سعر الذهب اليوم الاثنين في مصر بكافة الأعيرة

سعر الذهب اليوم عيار 14

انخفض سعر الذهب عيار 14 إلى 751 جنيها للجرام.

سعر الذهب اليوم عيار 18

وهبط سعر الذهب عيار 18 إلى 966 جنيها للجرام.

سعر الذهب اليوم عيار 21

وتراجع سعر الذهب عيار 21 الأكثر انتشارا ورواجا في مصر إلى 1127 جنيها للجرام.

سعر الذهب اليوم عيار 24

كما هبط سعر الذهب عيار 24 إلى نحو 1288 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب اليوم الاثنين 26-9-2022

وشهد سعر الجنيه الذهب تراجعًا إلى 9016 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه، ويرتبط سعره بأسعار الجرام عيار 21.

سعر الذهب اليوم الاثنين 26-9-2022 عالميا

وفيما يتعلق بسعر الذهب عالميا فقد تراجع في الساعات الأولى من بداية جلسة اليوم الاثنين، أولى جلسات الأسبوع، إلى نحو 1642 دولار للأوقية، بنسبة تراجع طفيفة قدرها 0.02%.