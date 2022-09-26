عاجل..خبير: أسعار الذهب في مصر مسعره أعلي من قيمتها الحقيقية

قال أحمد معطي، الخبير الاقتصادي، إنه يتوقع أن تتراجع أسعار الذهب فى السوق المحلي خلال الشهور المقبلة، ذلك لأن ان الأسعار المتداولة حاليا اعلى من قيمتها الحقيقية.



تسعير غير عادل للذهب:



وأضاف "معطي" خلال تصريحات للفجر، أن أسعار الذهب في مصر مرتفعة عن السعر العالمي؛ نظرا لأنه يتم تسعير الدولار بأعلى من قيمته الحقيقية أمام الجنيه على أمل أن تشهد قيمة الجنيه تراجعات مفاجئة أمام الدولار وهو امر مستبعد نظرا لتحسن اداء الاقتصاد وتراجع عجز الميزان التجاري وارتفاع الصادرات، وعدم استمرار ازمة نقص النقد الأجنبي اقتراب توقيع اتفاق القرض مع الصندوق.

اسعار الذهب ستنخغض:



وتابع" معطي"، اتوقع ان تسعير الذهب محليا سوف يتراجع خلال الأيام القادمة ولن يستمر عند مستويات الحالية، خاصة وان اسعار الدولار المسعر عليها حاليا من المستبعد أن يصل إليها الجنيه، بالاضافة إلى توقعات اسعار الذهب عالميا مع ارتفاع الدولار.

ارتفاع اسعار الذهب بالرغم من الهبوط العالمي:

وسجلت اسعار الذهب في مصر اليوم الاثنين ارتفاعات موصلة تحقيق مستويات قياسية بالرغم من ما تشهده من تراجعات عالميه حيث هبط الاسعار الي ادني مستويتها في عامين ليسجل سعر اوقية الذهب ١٦٢٦ دولار للاوقية، قبل ان ترتفع الى ١٦٣٧ دولار للاوقية.

عيار ٢١ يرتفع الي ١١٣٠ جنيه للجرام

وارتفع سعر الذهب عيار ٢١ الي مستويات ١١٣٠ جنيه للجرام، وسجل سعر الذهب عيار ٢٤ نحو١٢٩١ جنيه للجرام، وبلغ سعر جرام عيار ١٨ نحو ٩٦٨ جنيه، ووصل سعر الجنيه الذهب الس الي ٩٠٤٠ جنيه.