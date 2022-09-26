أبرزها إنجلترا وألمانيا.. مباريات اليوم الاثنين 26-9-2022 بمختلف البطولات

مباريات اليوم
مباريات اليوم

مباريات اليوم، عشاق الساحرة المستديرة على موعد مع العديد من المباريات المهمة والمثيرة في بطولة دوري الأمم الأوروبية إلى جانب إقامة 3 مباريات في الكأس القطري.

مباريات اليوم

ويشهد اليوم الاثنين الموافق الـ26 من سبتمبر 2022، إقامة العديد من المباريات بمختلف المسابقات والملاعب، على رأسها المواجهة القوية التي تجمع بين إنجلترا وألمانيا في بطولة دوري الأمم الأوروبية.

وتقدم بوابة الفجر لروادها الكرام مباريات اليوم ومواعيدها والقنوات الناقلة في السطور التالية:

موعد مباريات اليوم الاثنين في دوري الأمم الأوروبية

- مباراة إنجلترا وألمانيا: الساعة 8:45 مساء على قناة Uefa.tv

- مباراة المجر وإيطاليا: الساعة 8:45 مساء         

- مباراة الجبل الأسود وفنلندا: الساعة 8:45 مساء                     

- مباراة رومانيا والبوسنة والهرسك: الساعة 8:45 مساء                   

- مباراة جبل طارق  جورجيا: الساعة 8:45 مساء       

- مباراة مقدونيا الشمالية وبلغاريا: الساعة 8:45 مساء   

- مباراة سان مارينو وإستونيا: الساعة 8:45 مساء 

مواعيد مباريات اليوم الاثنين في كأس قطر

 - المرخية والريان: الساعة 4:50 مساء               

- الشمال والغرافة: الساعة 7 مساء             

- الدحيل والعربي: الساعة 7 مساء

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