"ههد المعبد".. أحدث أغاني محمد عدوية قريبٱ

يستعد النجم محمد عدوية لطرح أغنية جديد له خلال هذا الأسبوع على قناته الشخصية على موقع الفيديوهات الشهير "اليوتيوب"، وقد روج لها من خلال حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

حيث نشر صورة له وكتب: " مساء الفل الأسبوع دا إن شاء الله هنزلكم أغنية ههد المعبد، الأغنية دي بالنسبالي واحدة من أهم أغاني الألبوم، يارب تعجبكم "

محمد عدوية

أغنية ههد المعبد:

والأغنية من كلمات هاني رجب، وألحان وليد نور، وتوزيع هارون، وهندسة صوتية وميكس خالد رؤوف، وقد طرح عدوية مؤخرٱ برومو الأغنية ويقول مقطع منها: " أنا فكرة وعمر الفكرة ما تنهار أو تموت"، ومن المقرر عرض الأغنية على المنصات الموسيقية المختلفة بجانب اليوتيوب، والأغنية على الطريقة الشعبية.

محمد عدوية

صداقة محمد عدوية ومحمد رمضان:

وتحدث عدوية منذ فترة في تصريحات صحفية عن علاقته القوية بالنجم محمد رمضان، حيث قال أنه يحب محمد رمضان جدٱ وهو نجم ذو شعبية كبيرة وسط نجوم جيله، كما أن والده يحبه وتجمعهم صداقة قوية أيضٱ.

آخر أعمال محمد عدوية:

والجدير بالذكر أن طرح مؤخرٱ محمد عدوية أغنية "استضعفوني" عبر موقع الفيديوهات الشهير اليوتيوب على طريقة الفيديو كليب، وظهر عدوية في الكليب بشكل مختلف تمامٱ عن ما ظهر به في أعماله الغنائية من قبل، والأغنية من كلمات أحمد شكري، توزيع وألحان مونتي، ومكس ماستر خالد رؤوف، وإنتاج ياسر حسانين، وإخراج هشام ممدوح.

محمد عدوية

كلمات أغنية "استضعفوني":

ليلي يا ليلي يا ليل عيني يا ليلي، يا ليل استضعفوني عشان شايفني من غير ظهر، وعروسه احلامي ما املك لها مهر

والدنيا لو تديني في الوجع يتكر وان يوم فرحت

اقول خير بعد الشر عجزني قصر اليد

واخجل اميل علي حد.

والدنيا شاده السلخ، ودراعي مالشيله مكسورومملوخ ملخ دورت على بختي، وسافرتله اميال والرحله لسه طويله، صابر ومهما يكون انا راضي بالقسمه، اديني صابر يا رب قويني على المشوار، وان يوم غلطت ف سيري نبهني بالانذار، في طريقي اهل الشر كانوا لي فيه، اسنانهم وواجهت وانا مضطر ووقفت".