ننشر تردد قناة uefa tv الجديد 2022 الناقلة لدوري الأمم الأوربية

يبحث العديد من محبي وعشاق الساحرة المستديرة في مصر والوطن العربي، عن تردد قناة uefa tv الجديد 2022 الناقلة لدوري الأمم الأوربية، وذلك لمتابعة المباريات الهامة مجانا.

ويبحث الكثيرون من عشاق كرة القدم العالمية، من الراغبين في متابعة دوري الأمم الأوروبية، عن تردد قناة uefa tv الجديد 2022، على القمر الصناعي نايل سات، التي أعلنت عن القناة نقل مباريات الدوري بشكل مجاني على مدار 24 ساعة.

وسنستعرض لكم متابعي وزوار موقع الفجر الإلكتروني، خلال السطور القليلة التالية، تردد قناة uefa tv الجديد 2022 الناقلة لدوري الأمم الأوربية على الأقمار الصناعية المختلفة، وفق الموقع الرسمي للقناة، وهي على النحو التالي:-

تردد قناة uefa tv الجديد 2022 الناقلة لدوري الأمم الأوربية على نايل سات

ويمكن ضبط تردد قناة ويفا تي في تردد قناة uefa tv عبر استخدام المعلومات الآتية:

التردد 11957.

الاستقطاب أفقي.

معدل الترميز 27500.

معامل تصحيح الخطأ 6\5.

القمر الصناعي: نايل سات.

تردد قناة uefa tv على القمر الصناعي أموس

ويمكن متابعة القناة عبر القمر الصناعي أموس من خلال المعلومات الآتية:

التردد 11103.

معامل الاستقطاب أفقي.

معدل الترميز 27500.

القمر الصناعي: أموس.

وتمتلك قناة uefa tv في حقوق بث مباريات دوري الأمم الأوروبية، والتي طالبت متابعيها بتحديث الترددات لمتابعة المباريات المختلفة.

تردد جميع القنوات الرياضية

وفضلا عن متابعة قناة uefa tv، هناك العديد من القنوات الرياضية المجانية التي يمكن متابعتها عبر القمر الصناعي نايل سات وهي كالتالي:

تردد قناة الشارقة الرياضية

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11012.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

التصحيح: 3/4.

التشفير: مفتوح.

تردد قناة أون تايم سبورت

يمكن ضبط تردد قناة أون تايم سبورت على نايل سات، من خلال المعلومات الآتية:

- القمر الصناعي: نايل سات.

- التردد: 11681.

- معامل الترميز: 27500.

- الاستقطاب: أفقي.

- معامل تصحيح الخطأ 5/6.

تردد قناة ssc الرياضية

- 11587 رأسي.

- معدل الترميز 12417.

معدل الشفرة 27500.

معدل تصحيح الخطاء 5/6.

تردد قناة أبو ظبي الرياضية

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11372.

استقطاب أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

معدل الترميز: 27500.

تردد قناة أبو ظبي الرياضية extra

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 12330.

استقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

معدل الترميز: 27500.