خدمات عديدة أتاحتها "بوابة مصر الرقمية".. فما هي؟

تزايدت معدلات البحث خلال الساعات القليلة الماضية، من قبل المواطنين لمعرفة ماهية الخدمات الجديدة التي أضافتها بوابة مصر الرقمية 2022، والتي شغلت بال الكثيرون.

وأعلنت بوابة مصر الرقمية، عن إضافة خدمات جديدة يمكن للمواطنين الاستفادة منها دون الحاجة للذهاب إلى تلك المؤسسات والمصالح، للحصول على الخدمة، أبرزها الخدمات المتعلقة بدار الإفتاء المصرية، وهيئة التامين الصحي الشامل، فضلا عن خدمات وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.

وسنستعرض لكم متابعي وزوار موقع الفجر الإلكتروني، فيما يلي، الخدمات الجديدة التي أضافتها بوابة مصر الرقمية، وهي على النحو التالي:-

الخدمات الجديدة التي أضافتها بوابة مصر الرقمية

وأوضحت بوابة مصر الرقمية من خلال موقعها الرسمي، أن تلك الجهات الجديدة التي تم إضافتها تقدم خدماتها بشكل كامل، إذ يمكن للمواطن من خلال خدمة دار الإفتاء الحصول على كل ما يخص الدار ومن بينها إمكانية طلب فتوى.

خدمات التأمين الصحي الشامل

وأشارت بوابة مصر الرقمية، إلى أنه يمكن تسجيل أسرة تأمينية جديدة من خلال خدمة التأمين الصحي الشامل، التي تقدمها للمواطن فضلا عن باقي الخدمات التي تتعلق بالتأمين.

خدمات وزارة الزراعة

وذكرت بوابة مصر الرقمية، أن يمكن من خلالها أن يستفيد المواطن بـ خدمات وزارة الزراعة، كإمكانية استخراج موافقة فنية لمشروع ثروة حيوانية، طلب ترخيص صوب لإنتاج شتلات الخضر، طلب إصدار تراخيص تشغيل مزارع الدواجن ومعامل التفريخ، طلب استخراج تراخيص تشغيل مزارع الإنتاج الحيواني.

وأضافت مصر الرقمية، أن هناك خدمات أخرى متعلقة بالزراعة ومنها إصدار ترخيص تشغيل مراكز إنتاج الألبان، طلب موافقة إحلال وتجديد مشروع الدواجن، طلب استخراج تراخيص مناحل ومنتجاتها، طلب ترخيص مشتل لإنتاج شتلات الخضر، طلب ترخيص مشتل لإنتاج شتلات الفراولة، طلب ترخيص إنشاء حديقة فاكهة استهلاك شخصي.

خدمات التأمين الاجتماعي

ومنحت البوابة للمواطنين الاستفادة كذلك من الخدمات المتعلقة بالتأمين الاجتماعى للشركات، كالاستعلام عن البيانات الأساسية للمنشأة، عرض رصيد المنشأة، الاستعلام عن أوعيه الأجور، الاستعلام عن العمالة المستمرة، الاستعلام عن كشف حساب منشأة، استعلام عن عمليات المقاوله التابعة للمنشأة، الاستعلام عن سيارات المنشأه، وأخيرا الاستعلام عن العمالة المنتهية.