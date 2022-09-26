ننشر موعد دفع مصروفات المدارس الحكومية 2023/2022

يرغب العديد من أولياء الأمور في معرفة موعد دفع مصروفات المدارس الحكومية 2023/2022، والذي أقرته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن موعد دفع مصروفات المدارس الحكومية 2023/2022، وذلك من خلال كود فوري، حيث حددت كود لتقسيط المصاريف وكود آخر لدفع القسط الأول بشكل كامل.

وأشارت وزارة التربية والتعليم، في منشور صادر عنها، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إلى أن دفع مصروفات المدارس الحكومية 2023/2022 سيكون بداية من مرحلة رياض الأطفال وحتى الثانوية بجميع صفوفها.

وسنستعرض لكم متابعي وزوار موقع الفجر الإلكتروني، خلال السطور القليلة التالية، موعد دفع مصروفات المدارس الحكومية 2023/2022، وفقا لما أعلنته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وهي على النحو التالي:-

موعد دفع مصروفات المدارس الحكومية 2023/2022

وكشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن موعد دفع مصروفات المدارس الحكومية 2023/2022، سيكون على 3 أقساط، وهي على النحو التالي:

- يتم سداد القسط الأول بداية من أول أيام المدارس 1-10-2022.

- يتم سداد القسط الثاني في يناير 2023.

- يتم سداد القسط الثالث في مارس 2023.

- يتم سداد جميع المصروفات من خلال كل منافذ التحصيل الإلكتروني المعتمدة لدى الوزارة، بالاضافة إلى مكاتب البريد بجميع أنحاء الجمهورية، وذلك من خلال الرقم القومي للطالب.

مصروفات المدارس الحكومية 2023/2022

وأشار منشور الصادر عن وزارة التربية والتعليم، إلى أن مصاريف المدارس الحكومية 2023/2022، تبلغ قيمتها 305 جنيهات، بداية من مرحلة رياض الأطفال وصولا إلى الصف الخامس الابتدائي.

و205 جنيهات، بداية من الصف السادس الابتدائي وصولا للصف الثالث الإعدادي، في حين تبلغ قيمتها مبلغ 520 جنيها، لمرحلة الصف الأول للثانوي العام، في حين أن قيمة مصروفات كلا من الصف الثاني والثالث الثانوي العام، تبلغ قيمتها 505 جنيهات.

وبالنسبة للمرحلة الثانوي الفني، فتبلغ قيمتها 220 جنيها بالنسبة للصف الأول الثانوي الفني بأنظمته سواء 3 أو 5 سنوات، في حين تبلغ 205 جنيهات، بالنسبة لباقي صفوف التعليم الفني بكل أنواعه وأنظمته (3-5) سنوات.