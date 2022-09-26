27 قرش تراجع في أسعار اليورو أمام الجنيه المصري اليوم الإثنين 26-9-2022

تراجعت أسعار اليورو أمام الجنيه المصري اليوم الإثنين، لتهبط العملة الموحدة بنحو 27 قرش وهو أول تحرك بسعر العملة الأجنبية بعد قرار البنك المركزي بتثبيت أسعار الفائدة.



أسعار اليورو في البنوك اليوم

سعر اليورو اليوم في البنك الأهلي المصري

بلغ سعر اليورو اليوم في البنك الأهلي المصري نحو 18.60جنيه للشراء، بينما سجل نحو 18.93جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم في البنك المركزي المصري

سجل سعر اليورو اليوم في البنك المركزي المصري 18.83جنيه للشراء و18.92جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم في البنك التجاري الدولي

سجل سعر اليورو اليوم في البنك التجاري الدولي نحو 18.62جنيه للشراء، بينما بلغ نحو 18.95جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم في بنك المصرف المتحد

سجل اليورو اليوم في بنك المصرف المتحدة نحو 18.81جنيه للشراء و19.22جنيه للبيع.

أسعار اليورو اليوم في بنك مصر

سجل أسعار اليورو اليوم في بنك مصر، نحو 18.60جنيه للشراء، بينما سجل نحو 18.93 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم في بنك الإسكندرية

سجل سعر اليورو اليوم في بنك الإسكندرية 18.60جنيه للشراء، بينما سجل نحو 18.95 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم في بنك قناة السويس

سجل سعر اليورو اليوم في بنك قناة السويس نحو 18.58جنيه للشراء، و18.95جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك أبو ظبي الإسلامي

سعر اليورو اليوم في بنك أبو ظبي الإسلامي نحو 18.65 جنيه للشراء، بينما سجل نحو 18.95 جنيه للبيع.