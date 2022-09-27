بإطلالة مميزة.. ليلي علوي تخطف قلوب متابعيها

شاركت الفنانة ليلي علوي متابعيها بصور جديدة لها من أحدث ظهور.

وذلك من خلال حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام ".

وعلقت ليلي قائلة: من تكريم مهرجان القاهرة للدراما.

إطلالة ليلي علوي

وظهرت ليلي بإطلالة أنيقة وهي ترتدي جامبسوت بالونين الأبيض والأسود مكشوفة الصدر، ومعتمدة علي الميكب الناعم المائل إلي الترابي، واعتمدت علي ترك خصلات شعرها الصفراء منسدله علي كتفيها.

ليلي علوي

طاقم عمل مسلسل “منورة بأهلها”

وجدير بالذكر أن شاركت ليلى علوي فى دراما رمضان الماضي بمسلسل "منوّرة بأهلها" والمسلسل من تأليف محمد أمين راضي وإخراج المخرج السينمائي يسري نصرالله في أولى تجاربه في الدراما، وبطولة، غادة عادل، باسم سمرة، أحمد السعدني، محمد حاتم، ناهد السباعي، سلوى خطاب، عباس أبو الحسن، عمر رزيق، بلال التونسي وغيرهم من النجوم.

أخر اعمال ليلي علوي السينمائية

ومن ناحية أخرى، يذكر أن آخر أعمال ليلي علوي في السينما فيلم "ماما حامل “ والذي يشارك في بطولته كل بيومي فؤاد وهدى الإتربي وحمدي الميرغني ومحمد سلام ونانسي صلاح، من تأليف لؤي السيد وإخراج محمود كريم.

وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي

السيرة الذاتية للفنانة ليلي علوي

ليلى علوي ممثلةٌ مصريةٌ بدأت مشوارها الفني عندما كانت في السابعة من عمرها حيثُ عملت في الإذاعة والتلفزيون وشاركت في كثيرٍ من برامج الأطفال مثل “عصافير الجنة”، ثم درست إدارة أعمال في جامعة عين شمس.

اكتشف موهبتها الفنان نور الشريف وأتاح لها الفرصة لتشارك بدور البطولة في عدة مسرحيات منها مسرحية “البرنسيسة” ومسرحية “الجميلة والوحشين”، ثم اختارها المخرج أحمد ثروت لتشارك في فيلم “من أجل الحياة” كما شاركت في فيلم “البؤساء” عام 1977، فكان ذلك أولى خطواتها في مسيرتها الفنية التي شملت التلفزيون والسينما والمسرح.

أشهر أعمال ليلي علوي منذ بدايتها في السينما

البوساء، إشارة مرور، الرجل التالت، حلق حوش، تفاحه، خرج ولم يعد، غرام الأفاعي، بحب السيما، المصير، حب البنات، المخطوفه، ألوان السما السبعه، وغيرهم من الأفلام.

أشهر أعمال ليلي علوي الدراميه

العائلة، التوأم،حديث الصباح والمساء، بنت من شبرا، طيور الصيف، بنات الأصول، نور الصباح، لحظات حرجة،فرح ليلي، هي ودافنشي، شمس وغيرهم.