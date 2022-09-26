"الأرصاد" تُعلن تفاصيل طقس الـ6 أيام المقبلة.. وعودة لهذه الظواهر

أخبار مصر
حالة الطقس- ارشيفية
حالة الطقس- ارشيفية

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن توقعاتها بشأن حالة الطقس المتوقعة خلال الفترة من الثلاثاء 27 سبتمبر وحتى الأحد 2 أكتوبر على كافة مدن وأنحاء الجمهورية.

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بيان هام من الأرصاد بشأن طقس الغد.. وأمطار بهذه المناطق

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أمطار.. الأرصاد تحذر من طقس غد الثلاثاء

حالة الطقس نهارًا:

طقس شديد الحرارة رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وجنوب البلاد.

حار رطب على السواحل الشمالية الغربية.

حالة الطقس ليلًا:

طقس معتدل الحرارة رطب ليلًا على كافة الأنحاء.

مائل الحرارة رطب على باقي الأنحاء.

الظواهر الجوية:

شبورة مائية خفيفة في الصباح الباكر على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

تظهر السحب المنخفضة صباحًا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية مما يساعد على تلطيف الأجواء.

تنشط الرياح ليلًا على بعض المناطق من القاهرة الكبرى مما يقلل الإحساس بارتفاع الرطوبة.

يوم الثلاثاء 27 سبتمبر:

فرص أمطار خفيفة بنسبة حدوث 20% تقريبًا على مناطق من مدينتي حلايب وشلاتين على فترات متقطعة.

بيان تفصيلي عن حالة الطقس

بيان تفصيلي عن حالة الطقس
بيان تفصيلي عن حالة الطقس
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