غدًا.. بدء فعاليات منتدى التواصل الاقتصادي الخليجي –الأردني

تبدأ في العاصمة الإردانية عمان، يوم غد الثلاثاء، فعاليات منتدى التواصل الاقتصادي الخليجي –الاردني بدورته الثالثة، الذي تنظمه غرفة تجارة الاردن، بالتعاون مع اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، وبدعم من الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.



ويعد المنتدى الذي سيحضره 120 من أصحاب الاعمال والمستثمرين من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ورؤساء اتحادات وغرف تجارية، إضافة إلى مندوبين من فعاليات وهيئات اقتصادية خليجية، محطة مضيئة في مسيرة التعاون التاريخي بين المملكة ودول مجلس التعاون الخليجي.

وقال رئيس غرفة تجارة الاردن نائل الكباريتي، في بيان، اليوم الاثنين، إن المنتدى الذي سيعقد تحت شعار (آفاق جديدة للتعاون الاقتصادي والاستثماري)، يشكل لبنة جديدة في مسيرة علاقات الاردن الاستثمارية والتجارية مع الاشقاء في دول مجلس التعاون الخليجي.



وأضاف ان المنتدى يشكل فرصة لتمكين القطاع الخاص الاردني والخليجي للمضي قدما نحو تحقيق إنجازات اقتصادية في ظل الوضع الاقتصادي العالمي الراهن، والاستفادة من الفرص المتاحة وتعظيم الانجازات للوصول إلى رؤى مستقبلية من اجل تحقيق الأهداف الاستراتيجية والمصالح المشتركة بين الطرفين.



واشار إلى أن المنتدى الذي يستمر يومين، سيبحث في جلسات عمل افاق الشراكة الاقتصادية المقبلة والفرص الاستثمارية المتاحة بين المملكة ودول مجلس التعاون الخليجي، وعرض دراسات جدوى لمشروعات استثمارية لرواد الاعمال بالاردن، وأخرى كبرى في قطاعات واعدة كالنقل واللوجستيك والسياحة والسياحة العلاجية والقطاع المالي والمصرفي وتكنولوجيا المعلومات والامن الغذائي والتصنيع الزراعي.



وأوضح الكباريتي أن المنتدى سيشهد كذلك عرضا حول الفرص الاستثمارية في دول مجلس التعاون الخليجي، وترتيب زيارات ميدانية للوفد المشارك لمشروعات ومنشآت اقتصادية للاطلاع على الفرص المتاحة على ارض الواقع، مبينا ان الغرفة تتطلع من خلال تنظيمها للمنتدى الذي توقف قسرا جراء جائحة كورونا، للخروج بخريطة طريق وخطة عمل تشاركية وتكاملية بعيدة عن المنافسة والتوصيات التقليدية، وضمن أهداف محددة وواضحة.