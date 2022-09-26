ميناء الإسكندرية يتداول 5.5 مليون طن بضائع خلال أغسطس الماضي



قالت هيئة ميناء الإسكندرية إن حركة تداول البضائع بالهيئة العامة لميناء الإسكندرية شهدت زيادة ملحوظة خلال شهر أغسطس من العام الجاري مقارنة بشهر أغسطس من العام الماضي، بنسبة 9.4% بواقع 5.5 مليون طن بضائع متداولة من مختلف الأنواع من بينها 23% صادرات.

وأضاف المتحدث باسم هيئة ميناء الإسكندرية احمد بريقع، أن بضائع الصب الجاف تصدرت طليعة البضائع التي شهدت ارتفاعا كبيرا بواقع 36.6%.. موضحا أنه تم تداول 2.5 مليون طن من البضائع خلال شهر أغسطس الماضي وعلى رأسها الأقماح بواقع 824 ألف طن تقريبا.

وأكد أن حركة الحاويات شهدت ايضا ارتفاعا في حجم التداول خلال شهر أغسطس من العام الجاري مقارنة بشهر أغسطس من عام 2021 بواقع 3.7% حيث تم تداول أكثر من 111 ألف حاوية مكافئة تضم 2.2 مليون طن بضائع محواه تقريبا.

وأوضح بريقع أن حركة السفن بدورها زادت خلال شهر أغسطس 2022، حيث تصدرت سفن الصب الجاف أكثر أنواع السفن تداولا بواقع 46.8% بإجمالي 69 سفينة تلتها سفن الحاويات بنسبة 26.2% بواقع 106 سفن. وسجلت السفينة شبإ حدشبإزسبةذ أقصى حمولة كلية للسفن الواردة خلال ذات الشهر بحمولة كلية تتجاوز 170 ألف طن تقريبا.

وبلغت نسبة الزيادة في إجمالي حركة السفن بالميناء بشكل عام 8.5% خلال شهر أغسطس 2022 بالمقارنة بشهر أغسطس من العام السابق بواقع 345 سفينة.

وأشار إلى أن هذه الزيادات في معدلات التداول وحركة الملاحة نتيجة لتعليمات وتوجيهات اللواء بحري نهاد شاهين رئيس مجلس إدارة ميناء الإسكندرية، بتحقيق الاحترافية في أداء الأعمال من قبل أطقم الارشاد والقطر بالميناء واتباع العاملين بالهيئة للسبل التكنولوجيا المتقدمة لسرعة إنهاء الإجراءات المتعلقة برسو السفن ومغادرتها ورفع المعدلات القياسية لعمليات الشحن والتفريغ والسعي المستمر لتقليل التكدسات بالميناء.