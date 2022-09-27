عاجل.. البترول: مجمع البحر اللأحمر للبتروكماويات سيلبي الطلب المحلي على منتج البوليستر

كشف وزير البترول طارق الملا، عن أن إنشاء مجمع البحر الاحمر للبتروكيماويات الجاري تنفيذه بالمنطقة الاقتصادية بقناة السويس مشروع قومي كبير، سيوفر منتجات جديدة يتزايد عليها الطلب للسوق المحلي والتصدير وخاصة منتج البوليستر.، مشير إلى أنه تم قطع خطوات مهمة في مراحل تنفيذه التي تطلبت جهودا مكثفة.

جاء ذلك خلال رئاسته اجتماع الجمعية العامة للشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات لاعتماد نتائج الأعمال لعام 2022/2021 بحضور المحاسب هشام عكاشة رئيس البنك الاهلي المصري.



وأضاف ان قطاع البترول كان سبّاقًا في اعداد مخطط للاستثمار في صناعات ذات مردود اقتصادي وتنموي كبير بالظهير الصناعي للعلمين الجديدة من خلال المشروعات المستهدفة لإقامة مجمع العلمين للبتروكيماويات بالمنطقة ومنطقة لمشروعات صناعات الصغيرة والمتوسطة القائمة على ما سينتجه المجمع علاوة علي مجمعين لإنتاج السيليكون وكربونات الصوديوم ( الصودا اش)، حيث تم تخصيص ارض المشروعات واعداد المخطط والمضي قدما في الإجراءات اللازمة لتنفيذه، موضحًا ما تم من جهود لتوفير البنية اللازمة لاستيعاب امدادات الوقود اللازمة لجهود التنمية بالعلمين الجديدة حيث تم تطوير ميناء الحمرا البترولي وزيادة قدراته وتحويله لميناء متكامل وبدء اقامة توسعات جديدة بالاراضي التي تم تخصيصها بجواره بدعم ومتابعة من القيادة السياسية والاعداد لإقامة منطقة تخزين وتداول للمنتجات البترولية خاصة بعد مد خطوط لنقلها من الإسكندرية بعد الانتهاء من مد خط غاز العلمين الجديدة لتغذية المنطقة بالغاز الطبيعي.