الآن ŇÔŴ بث مباشر مشاهدة مباراة مصر وليبيريا اليوم yalla shoot.. مشاهدة مباراة منتخب مصر مباشر اليوم الثلاثاء 27-9-2022 live

الفجر الرياضي
مشاهدة مباراة مصر
مشاهدة مباراة مصر وليبيريا

ينتظر عشاق الكرة المميزة في كل مكان موعد مشاهدة مباراة مصر وليبيريا بث مباشر اليوم في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة على ملعب الأسكندرية في لقاء تحضيري ودي.

 

نتيجة مباراة مصر والنيجر الودية

 

أقدم منتخب مصر على خوض أولى تجارب روي فيتوريا المدير الفني البرتغالي الجديد أمام النيجر والتي خرج منها فائزا بثلاثية نظيفة بتوقيع كل من مصطفى محمد "هدف" ومحمد صلاح "هدفين".

 

موعد مباراة مصر وليبيريا اليوم 

 

وتلتقون مع مباراة مصر وليبيريا في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة، الساعة التاسعة مساء بتوقيت مكة المكرمة، الساعة العاشرة مساء بتوقيت أبو ظبي.

 

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القنوات الناقلة لمباراة مصر ضد ليبيريا

 

وتذاع مباراة مصر ضد ليبيريا اليوم على الهواء مباشرة من خلال قناة أون تايم سبورتس اتش دي 1 بتعليق بلال علام.

التشكيلة المتوقعة لمنتخب مصر أمام ليبيريا:

 

حراسة المرمى: محمد الشناوي.


خط الدفاع: عمر جابر وأحمد حجازي ومحمود حمدي الونش ومحمد حمدي.


خط الوسط: طارق حامد ومحمود حماده ومحمد صلاح وعمر مرموش.


خط الهجوم: مصطفي محمد.
 

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