Live Egypt مشاهدة مباراة مصر وليبيريا بث مباشر اليوم الثلاثاءرابط ماتش مصر كورة لايف yalla shoot كورة توداي

سيدخل منتخب مصر بقيادة مدربه البرتغالي روي فيتوريا مواجهته الثانية الودية أمام ليبيريا مساء اليوم مشاهدة مباراة مصر ولييبريا بث مباشر اليوم في تمام الساعة 21:00 مساء بتوقيت مكة المكرمة.

موعد مباراة مصر وليبيريا اليوم

وتنطلق مباراة مصر وليبيريا مساء اليوم في الأوقات التالية:

الساعة 21:00 مساء بتوقيت مكة المكرمة

الساعة 21:00 مساء بتوقيت الكويت

الساعة 21:00 مساء بتوقيت البحرين

الساعة 21:00 مساء بتوقيت اليمن

الساعة 21:00 مساء بتوقيت جزر القمر

الساعة 21:00 مساء بتوقيت العراق

الساعة 20:00 مساء بتوقيت القاهرة

الساعة 20:00 مساء بتوقيت فلسطين

الساعة 20:00 مساء بتوقيت سوريا

الساعة 20:00 مساء بتوقيت طرابلس

الساعة 20:00 مساء بتوقيت الأردن

القنوات الناقلة لمباراة مصر وليبيريا اليوم

وتشاهدون مباراة مصر ضد ليبيريا اليوم على الهواء مباشرة من خلال قناة أون تايم سبورتس اتش دي 1 وسوف يعلق على اللقاء بلال علام.

القناة: أون تايم سبورتس

قمر: نايل سات.

معدل الاستقطاب أفقي

التردد: 11861.

معدل الترميز: 27500.



التشكيل المتوقع لمنتخب مصر اليوم:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي.

خط الدفاع: كريم فؤاد، أسامة جلال، محمد عبدالمنعم، محمد حمدي.

خط الوسط: حمدي فتحي، إمام عاشور، محمد إبراهيم.

خط الهجوم: محمود حسن تريزيجيه، عبدالرحمن مجدي، مروان حمدي أو أحمد حسن كوكا.