Live Egypt مشاهدة مباراة مصر وليبيريا بث مباشر اليوم الثلاثاءرابط ماتش مصر كورة لايف yalla shoot كورة توداي

الفجر الرياضي
منتخب مصر
منتخب مصر

سيدخل منتخب مصر بقيادة مدربه البرتغالي روي فيتوريا مواجهته الثانية الودية أمام ليبيريا مساء اليوم مشاهدة مباراة مصر ولييبريا بث مباشر اليوم في تمام الساعة 21:00 مساء بتوقيت مكة المكرمة.

 

موعد مباراة مصر وليبيريا اليوم

 

وتنطلق مباراة مصر وليبيريا مساء اليوم في الأوقات التالية:

 

الساعة 21:00 مساء بتوقيت مكة المكرمة

الساعة 21:00 مساء بتوقيت  الكويت

الساعة 21:00 مساء بتوقيت  البحرين

الساعة 21:00 مساء بتوقيت اليمن

الساعة 21:00 مساء بتوقيت جزر القمر

الساعة 21:00 مساء بتوقيت  العراق

الساعة 20:00 مساء بتوقيت القاهرة

الساعة 20:00 مساء بتوقيت فلسطين

الساعة 20:00 مساء بتوقيت سوريا

الساعة 20:00 مساء بتوقيت طرابلس

الساعة 20:00 مساء بتوقيت الأردن

 

txt

بعد تألقه مع منتخب مصر.. الزمالك يفشل في ضم نجم فاركو

txt

نجم الأهلي السابق ينتقد لاعبي منتخب مصر: "بعضهم محتاج قرصة ودن"

 

القنوات الناقلة لمباراة مصر وليبيريا اليوم

 

وتشاهدون مباراة مصر ضد ليبيريا اليوم على الهواء مباشرة من خلال قناة أون تايم سبورتس اتش دي 1 وسوف يعلق على اللقاء بلال علام.

 

القناة: أون تايم سبورتس
قمر: نايل سات.
معدل الاستقطاب أفقي
التردد: 11861.
معدل الترميز: 27500.
 

التشكيل المتوقع لمنتخب مصر اليوم:

 

حراسة المرمى: أحمد الشناوي.

 

خط الدفاع: كريم فؤاد، أسامة جلال، محمد عبدالمنعم، محمد حمدي.

 

خط الوسط: حمدي فتحي، إمام عاشور، محمد إبراهيم.

 

خط الهجوم: محمود حسن تريزيجيه، عبدالرحمن مجدي، مروان حمدي أو أحمد حسن كوكا.

 

 

مشاهدة مباراة مصر اليوم بث مباشر مباراة مصر اليوم مباراة مصر وليبيريا بث مباشر أخبار منتخب مصر مصر وليبيريا بدون تقطيع

مواد متعلقة

بعد تألقه مع منتخب مصر.. الزمالك يفشل في ضم نجم فاركو

الكشف مدة غياب نجم الأهلي بعد إصابته مع منتخب مصر

الأكثر قراءة

تردد قناة الوطنية التونسية الرياضية 1 الناقلة لمباراة الزمالك والترجي التونسي في نهائي البطولة العربية لكرة اليد

ضربة من العيار الثقيل.. قضية الموسم..القبض على شقيق لاعبين كورة قدم شهيرين وبحوزته 100 طربة حشيش.. تابع التفاصيل

الآن ŇÔŴ بث مباشر مشاهدة تونس والبرازيل yalla shoot.. مشاهدة مباراة brazil vs tunisia جودة عالية live

بيراميدز يصدم الزمالك ويخطف صفقة القرن

ترتيب مجموعة البرتغال في دوري الأمم الأوروبية بعد الخسارة أمام إسبانيا

هنا HEre بث مباشر مشاهدة مباراة الزمالك ضد الترجي التونسي HANDBALL في نهائي البطولة العربية جودة عالية رابط يلا شوت الجديد yalla shoot

كورة اون لاين EGYPT بث مباشر مباراة مصر اليوم دون تقطيع رابط يوتيوب on sports يلا شوت ماتش مصر ضد ليبيريا Kora star

أسباب تقرب نجم الإسماعيلي من الانتقال للأهلي