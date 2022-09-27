دانون مصر تعلن النتائج الجديدة لإعادة اعتماد B Corp الخاص بتقييم الأداء الاجتماعي والبيئي

علنت شركة دانون مصر النتائج الجديدة لاعتماد B Corp certification، الخاص بتقييم الأداء الاجتماعي والبيئي للشركات التي تحقق معايير الاستدامة البيئية، ومعايير الأداء البيئي، والوفاء بمعايير المساءلة، والشفافية للجمهور، والذي كشف ارتفاع تقييم دانون مصر من 81.6 إلى 109.4 بزيادة 34٪، بما يجعل دانون مصر الأعلى في التقييم على مستوى إفريقيا والشرق الأوسط لالتزامها المزدوج تجاه نجاح الأعمال والتقدم الاجتماعي.



وكشف التقييم الجديد الذي حصلت عليه دانون عن نجاحها في الالتزام بالتنمية الاجتماعية، واستمرار العمل خارج نطاق الربح المالي من خلال تلبية معايير الأداء الاجتماعي والبيئي التي تنعكس في العديد من المبادرات، مثل تحسين نوعية الحياة في المجتمعات الريفية المصرية..



قال عصام المداح، رئيس قطاع الموارد البشرية والشئون المؤسسية فى شركة دانون مصر وشمال شرق إفريقيا، أن ارتفاع تقييم دانون يؤكد التزامها بتحقيق الاستدامة البيئية، والتنمية المجتمعية، دون الالتفات إلى الربح المادي في المقام الأول، موضحا أن دانون في الوقت الذي تعمل فيه على تصنيع منتجات تركز على الصحة العامة، تقوم أيضا بالمشاركة والتنفيذ للمشروعات التي تساهم في تحسين التأثير الاجتماعي للشركات، ودعم المشروعات الصغيرة لرواد الاعمال.



وكان من بين نماذج الاعمال الناجحة التي كشف عنها التقييم، إطلاق دانون مصر برنامج "العمدة" بتمويل من شركة دانون مصر وصندوق دانون للنظم البيئية، لتحسين نوعية الحياة في المجتمعات الريفية المصرية من خلال توفير مجموعة مختارة من منتجات دانون التي تركز على الصحة، مع خلق فرص عمل للموزعين الصغار وتحسين دخل صغار تجار التجزئة. كما يزود البرنامج رواد الأعمال الشباب بالدعم المالي لشراء شاحنات مجهزة لتوزيع منتجات دانون، ويوجد حاليًا 310 موزعين مسجلين في مشروع "العمدة"، يوزعون المنتجات على نحو 21000 تاجر تجزئة، يخدمون أكثر من 3 ملايين مستهلك، وتتزايد الأرقام باستمرار.



بالإضافة لمشروع "العمدة" أطلقت دانون مصر مشروع ألبان بلدنا، الذي ساهم في رفع تقييم دانون مصر والذي تم اطلاقه بالتعاون مع منظمة الرعاية الدولية، من خلال مراكز تجميع الحليب، بهدف تمكين صغار منتجي الألبان والمزارعين وتوفير حليب عالي الجودة خالي من أي ملوثات ومضادات حيوية وشوائب صلبة، وأيضا مبادرة إعادة تدوير مواد التعبئة والتغليف، من خلال التزام دانون مصر باختيار المواد القابلة لإعادة التدوير وفقًا لخطة الاستدامة الخاصة بدانون مصر حيث يتكون المنتج على الأقل من 50٪ من المنتجات القابلة لإعادة التدوير.



نجحت شركة دانون في الوصول إلى أفضل جودة للحليب، بالاعتماد سلسلة توريد تتبع افضل نظام بيئي صحي ومستدام، وتمكنت من تأمين ما يصل إلى 18٪ من احتياجات الشركة من الحليب الطازج، من خلال هذا المشروع، بالاضافة إلى قدرتها على الحد من معدلات البطالة المرتفعة في المناطق الريفية في مصر من خلال توفير 119 وظيفة، وتمكين أكثر من 8500 ألف مزارع صغير، بمشاركة أكثر من 7000 امرأة في جمع الحليب من 13 مركزًا لدانون في عدة محافظات.



ومن بين أنشطة دانون التي شملها التقييم مبادرة "القضاء علي هدر الطعام"،بالشراكة مع بنك الطعام المصري، والتي حققت فائض تبرعات يومي إلى 35 ألف طالب وطالبة، وحصول دانون على شهادة ISO.



22000 لأنظمة إدارة سلامة الأغذية، وشهادة FFSC لاعتماد نظام سلامة الأغذية لمصنع العبور، ومشروع تخفيض الخسائر، الذي يتضمن أحد أكثر مشروعات التمكين نجاحًا لدى دانون لزيادة الأرباح وتقليل الخسائر بنحو 7000،000 يورو من خلال تخفيض الخسائر لأكثر من 50٪ في فئات مختلفة، سواء في الحليب أو الخام أو مواد التعبئة والتغليف.