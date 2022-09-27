نفذوا 3 وقائع.. سقوط عصابة سرقات المساكن في القاهرة

كشفت أجهزة الأمن ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة منشأة ناصر بمديرية أمن القاهرة من أحد الأشخاص، مقيم بدائرة القسم، بإكتشافه كسر باب الشقة محل سكنه وسرقة (شاشة تليفزيون، وجهاز رسيفر).

3 أشخاص وراء السرقة



بإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال الإستعانة بالتقنيات الحديثة أمكن التوصل إلى أن وراء إرتكاب الواقعة 3 أشخاص، مقيمين بدائرة القسم.

القبض على المتهمين



عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وأمكن ضبطهم، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة بأسلوب "كسر الباب"، وبتطوير مناقشتهم إعترفوا بتكوينهم تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة المساكن بأسلوب "كسر الباب".

وإعترفوا بإرتكاب (3) وقائع سرقة أخرى من داخل مسكن بذات الأسلوب، تم بإرشادهم ضبط كافة المسروقات المستولي عليها بمسكنهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.