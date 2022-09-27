غسلوا 25 مليون جنيه.. سقوط أخطر عصابة للاتجار في المخدرات بالقاهرة والاسماعيلية

حوادث
قوات الأمن
قوات الأمن

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعي (الأمن الوطني والأمن العام) من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 8 أشخاص أحدهم يحمل جنسية إحدى الدول  لـ  6 منهم معلومات جنائية – مقيمين بمحافظتى القاهرة - الإسماعيلية.

 

غسلوا 25 مليون جنيه

 

لقيامهم بالاتجار في المواد المخدرة وترويجها على عملائهم وتربحهم وجمعهم لمبالغ مالية كبيرة ومحاولتهم غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهم غير المشروعة عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك ومكاتب البريد وقيامهم بشراء العقارات والمشاركة فى الأنشطة التجارية بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة حيث قدرت تلك الممتلكات بمبلغ (25 مليون جنيهًا تقريبًا)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

 

وذلك إستمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
 

أجهزة وزارة الداخلية وزير الداخلية شبكة غسيل أموال الفجر

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