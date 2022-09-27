أمن القاهرة يحبط ترويج 9 كيلو حشيش بالشروق

ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة 9 كجم من مخدر الحشيش بحوزة شخصين بقصد الاتجار.

ضبط شخصين

البداية أثناء مرور قوة أمنية تابعة لإدارة تأمين الطرق والمنافذ لتفقد الحالة الأمنية بدائرة قسم شرطة الشروق بمديرية أمن القاهرة، تمكنت من ضبط شخصين، مقيمان بمحافظة الغربية حال استقلالها سيارة "ملاكي" ملك وقيادة أحدهما بدائرة القسم، وبحوزتهما كمية من مخدر الحشيش وزنت 9 كجم، مبلغ مالي، 4 هواتف محمولة.



وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالي من متحصلات تجارتهما غير المشروعة والهواتف المحمولة لتسهيل الإتصال بعملائهما، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.