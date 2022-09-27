البورصة تربح 1.2 مليار جنيه في ختام تعاملا اليوم على الرغم من هبوط المؤشر الرئيسي
أنهت مؤشرات البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء على أداء متباين، حيث تراجع المؤشر الرئيسي الثلاثيني وحيدا بضغوط بيعيه على الأسهم القيادية.
وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.11% ليغلق عند مستوى 9817 نقطة، ولكن ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.08% ليغلق عند مستوى 2267 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.95% ليغلق عند مستوى 3206 نقطة.
وربح رأس المال السوقي 1.2 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 688.581 مليار جنيه.