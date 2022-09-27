بيع 11 ألف كراسة شروط لمبادرة "سكن لكل المصريين 3" في يومين

الاقتصاد
مبادرة سكن لكل المصريين
مبادرة سكن لكل المصريين

 

أعلنت مي عبدالحميد الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، عن بيع أكثر من 11 ألف كراسة شروط، وسداد ما يقرب 400 مواطن جدية الحجز خلال يومين من وقت طرح بيع كراسات الشروط سكن لكل المصريين 3 في الأسبوع المخصص لذوي الاحتياجات الخاصة.

وأضافت عبدالحميد، أن أولى عمليات الحجز تتم بشراء كراسة الشروط وسداد جدية الحجز، ثم تجهيز الأوراق المطلوبة ورفعها على الموقع الإلكتروني المخصص للحجز،.

وأشارت إلى أن الصندوق تعاقد مع 22 بنكا و8 شركات للتمويل العقاري، حيث يتم توزيع المتقدمين عليهم، لسرعة الانتهاء من السداد والتسليم الفوري للوحدات السكنية.

وأكدت أن 5% من الوحدات السكنية متاحة لذوي الهمم، ولهم الأولوية في الحصول على الوحدة بالدور الأرضى تسهيلا عليهم في الحركة.

خطوات التقديم:

خصصت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وصندوق الإسكان الاجتماعي، موقع إلكتروني للتقديم والحجز من خلاله، على النحو التالي:

1- الدخول على موقع حجز شقق الإسكان الاجتماعي https://www.shmff.gov.eg/

2- إضغط على كلمة التسجيل في أعلى يمين الصفحة، وإدخال الرقم القومي لصاحب الطلب، ورقم الهاتف والتأكد من صحته.

3- كتابة كلمة إدخال كلمة المرور، ثم تأكيد كلمة المرور.

4- عقب ذلك يتم تسجيل الدخول على الموقع وحجز شقق الإسكان الاجتماعي.

5- بعد ذلك يتم ملء استمارة الحجز الموجودة على الموع الإلكتورني وارفاق الأوراق المطلوبة للحجز في ملف واحد pdf.

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