الأوقاف تسعى لتطبيق الآذان الموحد بجميع المحافظات (اعرف التفاصيل وكيفية التنفيذ)

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وزارة الأوقاف
وزارة الأوقاف

انطلقت فكرة تنفيذ الآذان الموحد في مصر منذ عام 2019 عقب قرار من وزارة الأوقاف، وهو المشروع الذي يعتمد في الأذان على الصوت الموحد لمؤذن واحد، حسب التوقيت المحلي لكل محافظة على حدة، ويكون ذلك عبر إشارة البث المشترك بالمساجد.


وتعتمد «الأوقاف»، في مشروع الأذان الموحد على إشارة البث المشترك بالمساجد من خلال جهاز الاستقبال اللاسلكي، حيث يقوم عامل المسجد بدور مهم في المشروع الجديد، عبر فتح جهاز الاستقبال قبل الأذان بـ5 دقائق، وينتظر رفع الشعيرة، ويغلق الجهاز عقب الانتهاء من رفع الأذان في الصلاة.

ويضم مشروع «الأذان الموحد» الكثير من المميزات، من أهمها أن يكون الصوت جيدا وليس مرتفعًا لكي لا يتسبب في إزعاج للمواطنين، وخاصة أن الصوت يتم ضبطه من قبل مهندسين متخصصين بعيدًا عن المسجد، ولايستطيع أي شخص التلاعب في مستواه أثناء البث.

ويتكون جهاز الاستقبال من 4 قطع، قطعتين إلكترونيتين، ووحدة معدنية مقعرة لاستقبال البث ويتم تركيبها أعلى المسجد.

 

تفعيل الآذان الموحد في آلاف المساجد


واستمرارا لما بدأته وزارة الأوقاف على مدار السنوات الماضية بشأن الأذان الموحد وتفعيله في مساجد العاصمة، يصل إجمالي ما تم إنجازه من تشغيل وتفعيل وحدات الأذان الموحد على صعيد مساجد القاهرة الكبرى إلى 5 آلاف مسجد، وجارٍ الإعداد للمرحلة الثانية من المشروع.

وتسعى وزارة الأوقاف إلى تعميم تجربة مشروع الأذان الموحد في باقي المحافظات على مستوى الجمهورية، مع التأكيد على مراعاة فروق التوقيت لكل منطقة.

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