وزير التموين: استيراد 3.5 مليون طن قمح حتى الآن

كشف الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، عن أنه تم استيراد 3.5 مليون طن قمح منذ بداية العام المالي الجاري حتى الآن.



وأوضح، أن حجم الاستهلاك الخاص بالخبز المدعم يصل إلى 9 ملايين طن قمح، منوها إلى أنه تم استلام 4.2 مليون طن قمح محلي من المزارعين خلال الموسم الماضي.



وأشار إلى أن الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية آمن ويكفي عدة شهور، منوها إلى أن الاحتياطي الاستراتيجي من القمح يكفي حتى أكثر من 6 شهور.



ومن جانبه قال أحمد حسانين رئيس هيئة السلع التموينية، أن الاحتياطي الاستراتيجي من الزيت يكفي حتى 5 شهور، منوها إلى أن التعاقدات الخاصة بالزيت تكفي حتى مايو المقبل.

وارتفعت أسعار بيع القمح الروسي، الأسبوع الماضي، متتبعة المكاسب في بورصة شيكاغو وباريس، والتي ساد بها القلق بشأن إمدادات البحر الأسود بسبب الصراع الروسي الأوكراني، نقلًا عن رويترز.

وقالت شركة إيكار للاستشارات الزراعية في مذكرة، إن أسعار القمح الروسي بروتين 12.5% للإمداد من موانئ البحر الأسود، ارتفعت بمقدار 8 دولارات إلى 325 دولارًا للطن الحر على ظهر السفينة (FOB) في نهاية الأسبوع الماضي.

وأضافت شركة الاستشارات سوفكون، نقلًا عن بيانات الموانئ، إن روسيا صدرت 900 ألف طن من الحبوب الأسبوع الماضي مقارنة بمليون طن في الأسبوع السابق مع استمرار انخفاض ضريبة تصدير القمح في دعم هوامش التجار.

فيما رصدت سوفكون تسليم القمح الروسي بسعر 315-319 دولارًا للطن خلال الأسبوع الماضي، ارتفاعًا من 310-314 دولارًا للطن قبل أسبوع.

وأضافت أن بعض المزارعين أفادوا بأن سعة التخزين غير كافية في منطقة الفولجا، التي تبدأ حصاد محصولها الضخم من عباد الشمس.