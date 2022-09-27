يبحث مجموعة كبيرة من المواطنين، خلال الأونة الأخيرة، عن خطوات الحصول على شقة في "سكن لكل المصريين 3" للمطلقات والأرامل، وذلك من صندوق الإسكان الاجتماعي للمرأة المعيلة.

ويتيح صندوق الإسكان الاجتماعي للمرأة المعيلة خاصة "المطلقات والأرامل"، التقديم ضمن مبادرة سكن لكل المصريين 3، إذ جرى وضعها ضمن الفئات ذات الأولوية للحصول على الوحدات السكنية التي طرحت مؤخرًا في عدد من المدن والمحافظات المصرية لمحدودي ومتوسطي الدخل.

وسنستعرض لكم متابعي وزوار موقع الفجر الإلكتروني، خلال السطور القليلة التالية، خطوات الحصول على شقة في "سكن لكل المصريين 3" للمطلقات والأرامل، وهي على النحو التالي:-

موعد سحب كراسات الشروط "سكن لكل المصريين 3"

ويمكن للمطلقات والأرامل سحب كراسة شروط سكن لكل المصريين 3 من مكاتب البريد المميكنة في المدن التي جرى طرح وحدات بها، بداية من يوم الأحد المقبل الموافق 2 أكتوبر، وحتى الخميس الموافق 27 من نفس الشهر، مقابل 200 جنيه.

المستندات المطلوبة للمطلقات والأرامل

وبحسب كراسة الشروط التي طرحها صندوق الاسكان جاءت المستندات والأوراق المطلوبة للمطلقات والأرامل وأصحاب المعاش كالآتي:

- طابعة معتمدة ببيانات المعاش من التأمينات بالنسبة للأرملة وأصحاب المعاشات.

- صورة من مستند إثبات النفقة التي تتحصل عليها المطلقة.

- صور من الشهادات الرسمية المثبتة للحالة الاجتماعية وعدد الأفراد، الأسرة والتي تشمل الآتي:

وثيقة الطلاق أو الوفاة حسب الحالة الاجتماعية للمرأة.

شهادات ميلاد مميكنة للأبناء القصر.

صورة الرقم القومي مُميكن.

قيد عائلي مُميكن.

إيصال مرافق حديث لمحل السكن الحالي مثل كهرباء أو غاز أو مياه بشرط ألا يكون مر عليه أكثر من شهور.

أسعار وحدات سكن لكل المصريين 3 المطروحة

وبحسب صندوق الاسكان، فإن أسعار الوحدات المطروحة في المدن المختلفة، تتراوح ما بين 194 ألف إلي 310 آلاف جنيه، ويكون مقدم الحجز نحو 10% لوحدات محدودي الدخل لمدة تصل إلى 30 عامًا بسعر عائد 3% سنويًا متناقصة، وتختلف جدية الحجز حسب مساحة الوحدة وسعرها، لكنها تتراوح ما بين 15 إلى 22 ألف جنيه.