3 أخطاء يرتكبها مستخدمو الإنترنت تستنفذ الباقة مبكرا.. "عدلها الآن"

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استنفاذ الباقة مبكرا
استنفاذ الباقة مبكرا

تعد مشكلة انتهاء الباقة مبكرا من ضمن الأمور التي تتسبب في ضيق شعور عدد كبير من مستخدمو الإنترنت، وتجعلهم أكثر رغبة في معرفة السبب وراء ذلك. 

ويواجه مستخدمو التواصل الاجتماعي أو الإنترنت بشكل عام، معاناة كبيرة بمجرد نفاذ الباقة قبل موعدها الأساسي، الأمر الذي يجعل المستخدم متردد ما بين انتظار موعد تجديدها الشهري أو التجديد المبكر. 

ويمكن للمستخدم من خلال معرفة هذه الأخطاء الخاصة بالإعدادت، المراد تغييرها على حسب احتياجات الاستخدام الخاصة بالبرامج والتطبيقات، للحفاظ على باقة الراوتر حتى نهاية الشهر، اتباع ما يلي. 

وسنستعرض لكم متابعي وزوار موقع الفجر الإلكتروني، خلال السطور القليلة التالية، 3 أخطاء يرتكبها مستخدمو الإنترنت تستنفذ الباقة مبكرا، وهي على النحو التالي:- 

التشغيل التلقائي للفيديوهات

ويعد التشغيل التلقائي للفيديوهات من من الأخطاء الأكثر شيوعا التي يسقط فيها مستخدمي الإنترنت وتستنفذ باقة الراوتر، لذلك يمكن الحفاظ عليها عن طريق إيقاف الفيديوهات بالدخول على الإعدادت مع إختلاف التطبيق.

ويتمثل أشهر تطبيق تشغيل الفيديوهات في "اليوتيوب"، ويمكن تعديلها عن طريق الدخول على الإعدادت، ثم اختيار الإعدادات المفضلة لجودة الفيدي، وبعد ذلك الضغط على توفير البيانات بدلا من الإعداد التلقائي لجودة الفيديو سواء على شبكات الجوال أو wi-fi.

تشغيل التحديث التلقائي على تطبيقات الهاتف

تعمل تطبيقات الهاتف دائما على التحديث التلقائي بمجرد نزول إصدار جديد، الأمر الذي يستهلك الباقة مبكرا، لذلك يمكن توفير الإنترنت عن طريق إيقاف التحديث التلقائي على تطبيقات الهاتف.

ويأتي متجر Google play على رأس التطبيقات المستهلكة للإنترنت، لإجراء تحديث تلقائي للتطبيقات بالنسبة لمستخدمي أندرويد، لذلك يجب الدخول على الإعدادت وإيقاف تلك الخاصية، وعلى الطريقة ذاتها App Store لمستخدمي آيفون.

تشغيل التحديث التلقائي على اللاب توب

ويعتمد الحاسوب الشخصي أو اللاب توب أيضًا على التحديث التلقائي، لذلك يجب إغلاق تحديثات الويندوز التلقائية، باعتبار أكثر الأشياء المستهلكة للإنترنت على أجهزة الكمبيوتر، ويمكن إغلاقها باتباع الخطوات التالية..

- الذهاب إلى قائمة Start، وكتابة "services.msc" في مربع البحث.

- اختيار خدمة Windows Update service.

- الضغط على Right-Click للماوس، من أجل الدخول على Properties.

- من الصفحة الأولى General ستجد قائمة Startup type الخاصة بالتشغيل التلقائي لخدمة التحديث، قم بإختيار Disabled، لإيقاف التحديث التلقائي.

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