بنك إنجلترا يكشف موعد وضع صورة الملك تشارلز على الجنيه الأسترليني

الاقتصاد
الملك تشارلز الثالث
الملك تشارلز الثالث


أفاد بنك إنجلترا اليوم الثلاثاء بأن الأوراق النقدية الجديدة من الجنيه الاسترليني التي سيطبع عليها صورة للملك تشارلز الثالث ستقدم بحلول نهاية العام وتدخل التداول بحلول منتصف عام 2024.

وقال البنك - في بيان وفق ما نقلته مجلة بولتيكو الأوروبية - " ستظهر صورة جلالة الملك على التصاميم الحالية لجميع الأوراق النقدية الأربع المصنوعة من البوليمر.

وسيكون هذا استمرارا لسلسلة البوليمر الحالية ولن يتم إجراء أي تغييرات إضافية على تصاميم الأوراق النقدية".

وتماشيا مع توجيهات الأسرة المالكة لتقليل الأثر البيئي والمالي، سيستمر تداول المخزونات الحالية من الأوراق النقدية التي تظهر الملكة إليزابيث الثانية. وستظل الأوراق النقدية الحالية قيد الاستخدام ولن يتم إزالتها من التداول إلا بعد أن تصبح بالية أو تالفة.. وسوف يتم استخدامهم بالإضافة إلى الطبعات التي تحمل صورة الملك تشارلز الثالث.

يذكر أن الملكة إليزابيث الثانية - التي توضع صورتها حاليا على جميع الأوراق النقدية - توفيت في 8 سبتمبر الجاري.

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