أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء 28-9-2022

تراجعت أسعار الذهب في مصر بمستهل التعاملات اليوم الأربعاء، ليفقد سعر الجرام الذهب نحو جنيهان مع استمرار حالة التذبذب الهابط بالمعدن الأصفر.

أسعار الذهب

سعر الذهب عيار 24 في مصر سجل 1285.75 جنيها.

سعر الذهب سجل عيار 21 في مصر سجل 1125 جنيها.

سعر الذهب سجل عيار 18 في مصر نحو 964.25 جنيها.

سجل الجنية الذهب في مصر 9000 جنيها.

أسعار الذهب عالميًا:

تمت تجارة العقود الآجلة للذهب في ديسمبر على USD1،639.35 للأونصة، وارتفع بنسبة 0.36%.

لقد تمت المتاجرة مسبقا على جلسة إرتفاع USD1،650.05 للأونصة. الذهب قد يجد نقاط الدعم على USD1627.70 والمقاومة على USD1693.50.

عقود مؤشر الدولار،الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من ست عملات رئيسية أخرى، ارتفع بنسبة 0.09% للمتاجرة به على USD114.12.

في الوقت نفسه على كومكس، ارتفع سعر الفضة لشهر ديسمبر بنسبة 0.29% لتتم المتاجرة به على USD18.43 للأونصة بينما ارتفع سعر النحاس لشهر ديسمبر بنسبة 0.21% لتتم المتاجرة به على USD3.29 للرطل.



