أسعار الدولار في البنوك اليوم الأربعاء 28-9-2022

استقرت أسعار الدولار في بداية تعاملات البنوك اليوم الأربعاء، بعد أن شهد حالة من الارتفاع المتواصل خلال الفترة الماضية مع توقعات باستمرارها حتى نهاية العام الجاري.

أسعار الدولار في البنوك اليوم

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري: 19.46 جنيه للشراء، و19.52 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك مصر: 19.46 جنيه للشراء، و19.52 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية: 19.49 جنيه للشراء، و19.54 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك القاهرة: 19.48 جنيه للشراء، و19.54 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي: 19.48 جنيه للشراء، و19.54 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنك العربي الأفريقي: 19.46 جنيه للشراء، و19.54 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك قناة السويس: 19.44 جنيه للشراء، و19.54 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في مصرف أبو ظبي الإسلامي: 19.49 جنيه للشراء.

سعر الدولار اليوم في بنك كريدي أجريكول: 19.45 جنيه للشراء، و19.52 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك البركة: 19.42 جنيه للشراء، و19.52 جنيه للبيع.