أسعار الدولار في البنوك اليوم الأربعاء 28-9-2022

الاقتصاد
أسعار الدولار
أسعار الدولار

استقرت أسعار الدولار في بداية تعاملات البنوك اليوم  الأربعاء، بعد أن شهد حالة من الارتفاع المتواصل خلال الفترة الماضية مع توقعات باستمرارها حتى نهاية العام الجاري.

أسعار الدولار في البنوك اليوم

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري: 19.46 جنيه للشراء، و19.52 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك مصر: 19.46 جنيه للشراء، و19.52 جنيه للبيع.
سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية: 19.49 جنيه للشراء، و19.54 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في  بنك القاهرة: 19.48 جنيه للشراء، و19.54 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي: 19.48 جنيه للشراء، و19.54 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنك العربي الأفريقي: 19.46 جنيه للشراء، و19.54 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في  بنك قناة السويس: 19.44 جنيه للشراء، و19.54 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في مصرف أبو ظبي الإسلامي: 19.49 جنيه للشراء.

سعر الدولار اليوم في بنك كريدي أجريكول: 19.45 جنيه للشراء، و19.52 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في  بنك البركة: 19.42 جنيه للشراء، و19.52 جنيه للبيع.

اسعار الدولار سعر الدولار سعر الدولار فى البنك الاهلى سعر الدولار اليوم اسعار الدولار فى البنوك

الأكثر قراءة

بيراميدز يصدم الزمالك ويخطف صفقة القرن

عاجل.. طلائع الجيش يوافق على رحيل نجم الفريق إلى الزمالك

تردد قناة الوطنية التونسية الرياضية 1 الناقلة لمباراة الزمالك والترجي التونسي في نهائي البطولة العربية لكرة اليد

حقيقة رحيل فيريرا عن الزمالك في حال لم يحصل على مستحقاته

عاجل.. بايرن ميونخ يستهدف ضم سفاح الدوري الانجليزي

أشقاء صيدلي حلوان يكشفون تفاصيل جديدة بشأن مصرعه على يد أسرة زوجته

بعد إثارته للجدل وإحالته للتحقيق.. فكري صادق يتصدر تريند "جوجل"

سعر الريال السعودي اليوم مقابل الجنيه داخل البنوك المصرية