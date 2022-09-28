انقطاع الكهرباء في جميع أنحاء كوبا بسبب الإعصار إيان

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إعصار كوبا
إعصار كوبا

انهارت شبكة الكهرباء في كوبا في وقت متأخر من مساء يوم الثلاثاء ما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي في سائر البلاد بعد مدة قصيرة من مرور الإعصار إيان، الذي اجتاح الطرف الغربي للجزيرة مصحوبا برياح عنيفة وفيضانات.

وذكرت وسائل الإعلام الرسمية نقلا عن المدير التقني لاتحاد الكهرباء في كوبا لازارو جيرا أن عطلا في نظام الكهرباء الوطني، مرتبط بالعاصفة إلى حد ما، أثر على البنية التحتية.

وأضاف جيرا أن الاتحاد سيعمل خلال الليل وفي الصباح الباكر من يوم الأربعاء لإعادة الكهرباء.

وقد ضرب الإعصار من الفئة 3 بالفعل الدولة الواقعة على جزيرة الكاريبي مع هطول أمطار غزيرة ورياح تصل سرعتها إلى 125 ميلًا في الساعة، ومن المتوقع أن يتسبب في فيضانات غزيرة. وذكرت السلطات أنه تم إجلاء نحو 50 ألف كوبي.

كوبا شبكة الكهرباء فيضانات إعصار إيان اعصار كوبا

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